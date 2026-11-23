Barranquilla se prepara para recibir a una de sus figuras más icónicas en el mundo del entretenimiento. La actriz Sofía Vergara llegará este lunes 23 de noviembre a la capital del Atlántico y participará en un homenaje organizado por la Alcaldía distrital en el que conocerá personalmente la estatua que fue elaborada en su honor.

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La noticia fue confirmada por la Alcaldía de la ciudad a través de un mensaje en el que mostró los preparativos en el Gran Malecón, lugar donde se encuentra ubicada la escultura.

“Sofía llega hoy a Barranquilla y mañana tendremos de parte de la Alcaldía de Barranquilla un evento muy lindo, lleno de muchísimo cariño y de muchísimo amor, donde ella va a venir a conocer y a recibir la estatua que se hizo en su honor”, señaló la entidad.

El acto está programado para este martes 24 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, y será encabezado por el alcalde Alejandro Char y la primera dama, Katia Nule. Durante la jornada, la artista recibirá un decreto de exaltación como barranquillera ilustre, en reconocimiento a su trayectoria y a la proyección internacional que le ha dado a su ciudad natal.

La programación también tendrá un componente cultural con una puesta en escena denominada Barranquilla entre fantasía y tradición, dirigida por Pedro Díaz y en la que participarán 50 hacedores del Carnaval.

Como parte del reconocimiento, la monarquía de la fiesta le entregará a la actriz el Turbante de la Tradición, una distinción con la que se busca exaltar su trayectoria y el orgullo con el que ha representado sus raíces barranquilleras en escenarios internacionales.

La jornada finalizará con la presentación de la cantante barranquillera Aria Vega, quien compartirá con los asistentes su galardón Grammy Latino y algunas de sus canciones.

La escultura fue develada en julio de 2025 por el alcalde Alejandro Char y es obra del artista Yino Márquez. En aquella oportunidad, la actriz no pudo asistir a la presentación, pero agradeció el reconocimiento a través de sus redes sociales.

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La obra, elaborada en bronce, tiene una altura de 7,5 metros y un peso de 5,5 toneladas. Desde entonces, permanece en el Gran Malecón como un homenaje a la trayectoria de la barranquillera, quien ha llevado el nombre de Colombia a la industria internacional del entretenimiento.

Ahora, más de un año después de su instalación, Vergara tendrá la oportunidad de conocer personalmente la escultura y recibir el reconocimiento que la ciudad preparó para celebrar su carrera y sus raíces.