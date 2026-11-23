El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez volverá a reunir en Cali a los exponentes de las tradiciones musicales y culturales de la región.

Después de la suspensión de su edición habitual por el sismo registrado el pasado 10 de agosto, el encuentro tendrá una edición especial del 11 al 13 de diciembre de 2026, con conciertos, concurso musical y actividades académicas.

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El escenario será el Parque de la Caña, donde durante tres días se desarrollará una programación bajo el concepto La Casa Grande, donde las raíces nos sostienen y la vida florece.

Esta será una propuesta que busca destacar la memoria, los saberes ancestrales y la capacidad de las comunidades del Pacífico para preservar sus tradiciones.

La organización confirmó que la música seguirá siendo el eje central del festival.

Por eso, se mantendrá el concurso musical en sus diferentes modalidades y se contará con agrupaciones invitadas que llevarán al escenario algunos de los sonidos más representativos de la región.

Los artistas que estarán en el Petronio Álvarez 2026

La programación artística se distribuirá en tres jornadas, cada una con presentaciones especiales y espacios para reconocer las expresiones musicales del Pacífico colombiano.

El 11 de diciembre, bajo el nombre Raíces que florecen, se presentarán Sankofa, Huellas Petronito, Jossman y Los Cucos.

También se dará el concurso musical en las modalidades Libre, Chirimía de Clarinete, Violín Caucano y Marimba.

Para el 12 de diciembre, la jornada Cantos y encantos pacíficos tendrá como invitada especial a Herencia de Timbiquí.

Durante ese día continuará el concurso en las cuatro modalidades.

Música, saberes y la tradiciones e el Festival Petronio Álvarez Foto: Instagram @Festival Petronio Álvarez

El Festival también tendrá una agenda académica

La edición especial no se limitará a los conciertos. Desde la primera semana de diciembre comenzará una agenda académica que tendrá la resiliencia de los pueblos del Pacífico como tema central.

La programación incluirá conversatorios, escuchas musicales en vivo y actividades alrededor de las tradiciones que identifican a estas comunidades.

Entre los asuntos que se abordarán están las músicas regionales, los procesos migratorios, las celebraciones religiosas, las cocinas tradicionales, la pesca, la piangüería y la soberanía alimentaria.

También habrá espacios dedicados al cambio climático, la conservación ambiental, las bebidas ancestrales, la educación intercultural, la medicina tradicional, la partería y la memoria cultural.

Las actividades se desarrollarán en distintos escenarios de Cali y tendrán presencia en las casas temáticas del Festival: Casa del Manglar, Casa Petronio Álvarez, Casa Germán Patiño Ossa, Casa de la Medicina Tradicional, Casa de la Palabra y Casa de los Santos Patronos.

Entre los lugares anunciados para esta programación están el centro comercial CENCOSUD, el Centro Cultural Comfandi y escenarios vinculados a la red de universidades de la región.

El cierre será el 13 de diciembre, con las presentaciones de La Contundencia y Bahía.

También se realizará el encuentro Ganador de Ganadores, con Saboreo, Semblanzas del Río Guapi, Mavichi y Cantos de Río.

Esta última jornada incluirá la participación del IUIPC Danzas y la gran final del concurso musical, que tendrá cinco modalidades: Libre, Chirimía de Clarinete, Chirimía de Flauta, Violín Caucano y Marimba.

El regreso del Petronio Álvarez representa una nueva oportunidad para que músicos, portadores de tradición, cocineros, artesanos y comunidades del Pacífico compartan sus expresiones culturales con el público.

El concepto de esta edición toma como referencia el manglar, uno de los ecosistemas más representativos de la región.