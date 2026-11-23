Un hombre de 37 años fue capturado en Cali, señalado de engañar a niños con ofrecimientos de dinero y falsas oportunidades de trabajo para, presuntamente, trasladarlos hasta una vivienda y abusarlos sexualmente.

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Se trata de Yeiner Calle Vélez, quien fue detenido en vía pública por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, luego de que las autoridades avanzaran en las investigaciones por hechos ocurridos en marzo de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría contactado a tres menores de ocho años que frecuentaban una cancha de fútbol del barrio Charco Azul, en la capital del Valle del Cauca. Allí, mediante promesas de pagos por realizar diferentes oficios, presuntamente logró convencerlos de subir a su motocicleta para acompañarlo hasta una vivienda ubicada en el barrio Calimío.

Según el material recopilado por los investigadores, en ese lugar los niños habrían sido sometidos a diferentes agresiones sexuales. Además, el señalado presuntamente registraba los hechos mediante fotografías y videos, que posteriormente compartía con otra persona.

Las evidencias obtenidas por la Fiscalía indicarían que estas conductas se habrían repetido en varias oportunidades. Después de los presuntos abusos, el sospechoso les entregaba a los menores sumas de dinero que oscilaban entre 2.000 y 10.000 pesos y los llevaba nuevamente al lugar donde los había contactado.

La investigación preliminar da cuenta de tres víctimas identificadas. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que hay indicios de que podría haber más menores víctimas de estos hechos.

Tras la captura, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó a Calle Vélez los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, todas las conductas agravadas.

Durante las audiencias correspondientes, el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la Fiscalía hizo un llamado a las personas que puedan tener información sobre este caso o hechos similares para que se comuniquen con la entidad a través de la línea 122 y los demás canales oficiales habilitados.

Las autoridades buscan establecer si hubo más menores agredidos y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se habrían presentado las agresiones.