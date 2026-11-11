Denuncian a TikTok por videos de abuso sexual infantil: investigación expuso las pruebas

Una investigación puso bajo cuestionamiento los mecanismos de protección de menores de TikTok, después de encontrar publicaciones con material de abuso sexual infantil que continuaban disponibles pese a las denuncias presentadas ante la plataforma. El ejercicio también permitió identificar cuentas que permanecieron activas y contenidos que alcanzaron millones de reproducciones.

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TikTok recibió denuncias, pero mantuvo disponibles varios videos

La investigación, realizada por la organización española Maldita.es y publicada el 9 de noviembre de 2026, identificó más de 1.000 videos con material de abuso sexual infantil explícito. De ese conjunto, sus investigadores seleccionaron 50 publicaciones para informar directamente a TikTok sobre la presencia de contenido ilegal.

La respuesta de la compañía fue uno de los principales hallazgos. Según la investigación, únicamente cinco videos fueron eliminados, mientras que otros 13 quedaron bloqueados exclusivamente para los usuarios de España. En el 58 % de los reportes, TikTok consideró que las publicaciones no incumplían sus normas.

El 38 % de las cuentas reportadas continuaba activo tres días después de las denuncias. Foto: Maldita.es

La organización también encontró diferencias entre las respuestas iniciales y las medidas posteriores. “Más de la mitad de los vídeos que había dado por buenos fueron retirados de la plataforma en las 72 horas siguientes a nuestras denuncias”, señaló Maldita.es.

Los contenidos reportados habían acumulado 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 me gusta. Además, el 38 % de las cuentas responsables seguía disponible tres días después de las notificaciones.

El contenido aparecía oculto entre publicaciones aparentemente normales

Otro aspecto documentado fue la manera en que algunos usuarios intentaban disimular el material ilegal. Los investigadores encontraron composiciones que mezclaban videos cotidianos de menores con imágenes de abuso sexual infantil, una estrategia que podía dificultar la identificación del contenido.

Algunos usuarios ocultaban material ilegal entre videos cotidianos protagonizados por menores. Foto: Maldita.es

También localizaron perfiles que publicaban repetidamente imágenes de niños en situaciones sexualizadas. En algunos casos, aunque TikTok retiró las publicaciones denunciadas, permitió que las cuentas continuaran funcionando.

La investigación advierte que los 50 videos analizados habían sido guardados como favoritos más de 18.000 veces. Sus responsables, además, habían publicado 866 videos que reunieron más de 820.000 me gusta.

Las obligaciones de TikTok frente a la legislación europea

Maldita.es cuestionó si la actuación de la plataforma se ajusta al Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA). Esta normativa exige que las grandes compañías digitales actúen con rapidez cuando conocen la existencia de contenido ilegal.

El reglamento también establece que deben adoptar medidas “razonables, proporcionadas y efectivas” para reducir los riesgos de difusión de este tipo de publicaciones.

La organización concluyó que no pudo determinar si algún trabajador de TikTok revisó las denuncias o si las decisiones quedaron en manos de sistemas automáticos. Tampoco pudo establecer qué mecanismos utilizó la compañía para evaluar los videos reportados.