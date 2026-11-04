“No hubo acuerdo”: Ramo se defiende de señalamientos y denunció “campaña de desprestigio”

Una ONG presentó varias denuncias en contra de Productos Ramo y la compañía de alimentos respondió con acciones legales en la Fiscalía. La empresa se defendió de los señalamientos de maltrato animal y, ante un fiscal, las partes no lograron un acuerdo en el proceso por injuria y calumnia.

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Sinergia Anima, la ONG, aseguró que Productos Ramo, a través de un proveedor, incurrió en maltrato de las aves de donde sacan los huevos para el desarrollo de los alimentos. Sin embargo, los elementos de prueba de esas denuncias no fueron aportados y, como respuesta, la compañía denunció a quienes lideraron las “campañas” en redes sociales.

La denuncia llegó a la Fiscalía que, como primera medida, citó a las partes en una diligencia de conciliación, en el propósito de que se mantuvieran o retractaran de las denuncias que se hicieron, pero en este caso no hubo acuerdo y por tanto el proceso por injuria y calumnia seguirá adelante, como lo advirtió la propia compañía.

El abogado Jaime Granados asumió la defensa de la compañía Foto: Alejandro Acosta

“Se realizó la primera reunión ante la Fiscalía General de la Nación para intentar llegar a un acuerdo entre las partes, pero no fue posible lograrlo. En consecuencia, Ramo continuará haciendo uso de los mecanismos legales correspondientes para la defensa de sus derechos y el de sus colaboradores, al igual que el esclarecimiento de los hechos”, señaló Productos Ramo.

La defensa de la empresa fue asumida por el abogado Jaime Granados quien advirtió que en poder de la Fiscalía se encuentra un radicado con los detalles de la denuncia y además los elementos de prueba con certificaciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que advierte la ausencia de evidencia de ese supuesto maltrato animal.

“Así como la divulgación de publicaciones, videos y mensajes dirigidos a asociar públicamente a la compañía con prácticas de crueldad y sufrimiento animal. Estas actuaciones, por su contenido y utilización de medios de divulgación colectiva, podrían configurar los delitos de injuria y calumnia agravadas, previstos en los artículos 220, 221 y 223 del Código Penal”, advirtió el abogado.

La defensa aseguró "Estas actuaciones podrían configurar los delitos de injuria y calumnia" Foto: Alejandro Acosta

Para la defensa de Productos Ramo, las denuncias hechas a través de redes sociales, una campaña mediática por supuesto maltrato animal, son acciones claramente ilegales, enmarcadas en los delitos de injuria y calumnia agravadas, que afectaron el buen nombre y la reputación de la compañía, de ahí la necesidad de exigir a la Fiscalía una investigación rigurosa.