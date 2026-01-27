Economía

Ramo ordenó la recolección de uno de sus productos del mercado; estas son las razones

Las marcas tienen diversos procesos de verificación de la calidad de sus productos para cumplir con los estándares de calidad internos y las normas que rigen en el país.

Manuel Santiago Sánchez González

28 de enero de 2026, 1:54 a. m.
La empresa compartió la información por medio de un comunicado de prensa.
La empresa compartió la información por medio de un comunicado de prensa. Foto: Alejandro Acosta

En la tarde del martes 27 de enero de 2026, la marca Ramo informó, por medio de un comunicado de prensa, que, tras hacer una revisión a uno de los lotes de ponqué Ramito, se encontraron una serie de ajustes que necesitarán verificación adicional.

En un comunicado de prensa compartido por Caracol Radio, la empresa señala: “Se tomó la decisión de retirar un lote del producto, el cual tenía como fecha de vencimiento el 14 de febrero de 2026″. La marca añade que la medida se toma de manera preventiva.

La empresa señaló que, por medio de los diversos canales con los que cuenta, se están desarrollando los procesos de recolección del producto.

“Queremos asegurar que solo llegue al consumidor la calidad que siempre nos caracteriza, mientras se completan las evaluaciones técnicas en curso”, señaló.

En otro apartado del comunicado, la marca señala que si una persona consume este tipo de productos, no se verá afectada sanitariamente. Junto a esto, se debe señalar que las marcas tienen diversos procesos de verificación de la calidad de sus productos para cumplir con los estándares de calidad internos y las normas que rigen en el país.

Bancos pueden bloquear su cuenta por incumplir con trámite fundamental

Proceso de devolución

En el comunicado que publicó el medio citado, se señalan los canales de atención mediante los cuales las personas pueden hacer el proceso de devolución.

Lo primero que deben verificar los usuarios es si el producto que compraron no ha vencido y cuenta con la fecha de caducidad del 14 de febrero de 2026. Adicionalmente, los usuarios se pueden contactar por medio de los canales de atención al serviciocliente@ramo.com.co y la línea de atención nacional 018000180535 o el número de WhatsApp 6017482000.

Al momento de ponerse en contacto con la marca, llegará un mensaje por parte de Ramo agradeciendo la colaboración en el proceso.

La medida se toma de forma preventiva, mas no tiene ningún riesgo para los usuarios.
La medida se toma de forma preventiva, mas no tiene ningún riesgo para los usuarios. Foto: Alejandro Acosta

“Gracias por contactarnos. En Productos Ramo, identificamos una desviación en uno de los atributos de algunos Ramitos, por lo que decidimos recogerlos de manera preventiva”, se observa en el comunicado compartido por Ramo en la noche del martes 27 de junio.

Se debe añadir que los procesos que se realizan se hacen de manera interna, pero no se desarrollará ningún proceso de investigación por parte de un ente de control.

Noticias Destacadas