Bancos pueden bloquear su cuenta por incumplir con trámite fundamental

Los usuarios deben conocer los deberes que tienen al momento de abrir una cuenta.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

27 de enero de 2026, 11:15 p. m.
Las cuentas cuentan con una serie de normas.
Las cuentas cuentan con una serie de normas. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Colombia, una gran cantidad de personas tienen cuentas bancarias para proteger su dinero y realizar sus transacciones diarias a través de aplicaciones digitales. No obstante, quienes disponen de este servicio deben cumplir con ciertas normas y obligaciones para mantener activas sus cuentas y evitar problemas con los bancos del país.

Cifras repetidas o secuencias simples son las preferidas por los ciberdelincuentes.
Muchos bancos asignan claves por defecto que los usuarios no cambian a tiempo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo primero que se debe tener en cuenta es que, al abrir una cuenta, los usuarios deben ajustarse a las políticas de la entidad financiera y a las regulaciones del sistema bancario nacional.

Al firmar el contrato o los documentos correspondientes, las personas deben estar informadas sobre las razones por las cuales podrían cerrar su cuenta y cómo pueden cerrarla si ya no desean continuar con los productos bancarios.

Una de las causas más desconocidas por muchos, que puede llevar al bloqueo de la cuenta, es no actualizar la información de contacto registrada en el banco.

“Falta de actualización de datos: los bancos trabajan con estrictas reglas de seguridad que requieren la presentación de documentos para acreditar desde la identidad hasta los ingresos de sus clientes. Si el titular no presenta la documentación solicitada por la entidad, el banco puede proceder al bloqueo de la cuenta”, señala el BBVA.

La Superintendencia Financiera ha indicado que las entidades bancarias pueden incluir este tipo de cláusulas en los contratos que suscriben con sus clientes. Por lo tanto, es importante que los usuarios se informen, a través de los canales oficiales, sobre el proceso para mantener actualizada su información y evitar inconvenientes con el banco.

Es relevante destacar que las entidades financieras no cierran cuentas de forma unilateral; antes de tomar esta decisión, intentan resolver los problemas y darle al cliente la oportunidad de seguir utilizando los productos solicitados.

Además, el mal uso de las cuentas no solo puede resultar en su bloqueo, sino también en problemas con las autoridades regulatorias y judiciales del país.

El movimiento de fin de año ha facilitado la aparición de engaños silenciosos.
Una cuenta puede ser bloqueada por motivos de seguridad. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿En qué otras situaciones podría bloquearse una cuenta bancaria?

  • Uso indebido de los productos bancarios.
  • Bloqueo por robo o sospecha de fraude.
  • Bloqueo por múltiples intentos fallidos al ingresar las contraseñas.
  • Fallos técnicos en el sistema bancario.
  • Actualizaciones momentáneas del sistema.
  • Pérdida de tarjetas o medios de acceso a la cuenta.
  • Órdenes judiciales de embargo.
  • Incumplimiento en el pago de los productos adquiridos.

Finalmente, es importante recordar que los usuarios tienen la opción de emprender acciones legales si consideran que sus derechos como clientes han sido vulnerados.

