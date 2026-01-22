Finanzas personales

Lulo Bank estrena nueva función en la app que facilitará los pagos al ciudadano. ¿De qué se trata?

La evolución está en línea con la meta de disminuir el uso efectivo, lo que redunda en seguridad y facilidad para el usuario.

Redacción Economía
22 de enero de 2026, 9:12 p. m.
El que hoy es reconocido como el primer banco cien por ciento digital con licencia bancaria en Colombia, Lulo Bank, dio un nuevo paso que traerá beneficios para los ciudadanos.

La entidad de la banca digital anunció que a partir de ahora habilita una nueva función que permite hacer pagos con QR desde la app del banco, utilizando el sistema de pagos inmediatos Bre-B, que fue promovido por el Banco de la República y hasta el momento ha logrado millones de inscripciones de llaves, según el mecanismo que permite su uso.

Voceros de Lulo Bank expresan que los usuarios, a través de su aplicación, podrán usar la opción de pagar escaneando los códigos QR que ya están disponibles en la mayoría de los comercios.

Tienda virtual Compras virtuales
Tienda virtual Compras virtuales Foto: 123rf

Rapidez y eficiencia

“Con esta nueva funcionalidad, los clientes de Lulo pueden realizar sus compras en tiempo real directamente desde su app de Lulo, sin necesidad de efectivo ni tarjetas", señala la entidad de la banca digital.

Hay que recordar que ya Lulo Bank tenía otras alternativas de pago digitales en la app, pero ahora se suma una más, que busca facilitar las transacciones a los usuarios, teniendo en cuenta el incremento en el uso del QR.

“Esta herramienta es parte de los avances del ecosistema de pagos inmediatos en Colombia, que busca promover transacciones más simples, seguras e interoperables en la vida cotidiana de las personas”, afirma la vocería de la entidad.

Cómo saber si un código QR es fraudulento y evitar caer en estafas digitales.
Foto: Getty Images

¿Cómo pagar con QR desde Lulo?

En primer lugar, los usuarios deben tener claro que un pago con QR desde Lulo es “una forma de pagar en comercios escaneando un código que hace parte del sistema de pagos inmediatos Bre-B”.

“El dinero se transfiere directamente desde la cuenta Lulo del usuario a la cuenta del comercio, de manera inmediata”. Ello genera eficiencias en términos de seguridad y rapidez, sin contar con que el usuario puede seguir administrando sus recursos con los mecanismos de planeación que posibilita la app.

