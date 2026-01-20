Finanzas

Estos son los cambios urgentes que necesita la banca en Colombia: “El usuario está perdiendo tiempo y dinero”

Durante el festival de finanzas MoneyCon, Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, explicó por qué es tan urgente la transformación de la banca en Colombia y advirtió que el sistema financiero debe ser más transparente, abierto y centrado en las personas.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 9:17 p. m.
Expertos advierten que el impuesto del 4x1.000 se ha convertido en un desincentivo permanente para la bancarización y la movilidad del dinero.
Expertos advierten que el impuesto del 4x1.000 se ha convertido en un desincentivo permanente para la bancarización y la movilidad del dinero. Foto: Adobe Stock

Durante décadas, el sistema financiero colombiano ha operado bajo esquemas que hoy muestran claros signos de agotamiento. El alto uso de efectivo, las fricciones regulatorias, la baja interoperabilidad y una limitada educación financiera han restringido el acceso, la competencia y la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas sobre su dinero. En este contexto, la transformación de la banca ya no es una opción, es una necesidad estructural.

Y así se evidenció en el gran festival de finanzas MoneyCon, que por segundo año consecutivo se realizó en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y reunió a más de 5.000 personas para aprender de finanzas personales, IA e inversiones. Entre los conferencistas invitados estuvo Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, con una charla en la que explicó las razones por las cuales Colombia necesita que la banca se transforme.

Para empezar, propone que el sistema se abra a una competencia real y equilibrada. “Tenemos que estar once contra once en la cancha, con un juez imparcial. Hoy eso no ocurre y mientras no exista igualdad de condiciones, la evolución será limitada”, afirmó. Uno de los rezagos más visibles ha sido la baja interoperabilidad entre los actores del sistema, que aún no pueden interactuar libremente entre sí desde cualquier entidad financiera. “Uno debería poder enviar y recibir dinero desde cualquier lugar, como quiera y por donde quiera. Eso hoy no pasa, y ahí es donde el usuario pierde tiempo y dinero”, advirtió Giraldo.

Archivo personal
Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, durante su conferencia en MoneyCon 2026. Foto: Archivo personal

A lo anterior se suman fricciones estructurales como el impuesto del 4x1.000, creado como una medida transitoria y convertido en un desincentivo permanente para la bancarización y la movilidad del dinero. Este gravamen, que cobra 4 pesos por cada 1.000 pesos en movimientos financieros, sigue influyendo en el comportamiento de los usuarios y fomentando el uso del efectivo.

Opinión

Enero y la ilusión financiera: decidir con criterio, no con impulso

Dinero

La infraestructura, la llegada de una poderosa fintech y la evolución de la integración de Tigo y Movistar abren las movidas de 2026

Impuestos

DataCrédito entrega recomendaciones para organizar las finanzas en el 2026 y evitar caer en los reportes negativos

“Es un impuesto obsoleto y coercitivo. Entre más se mueva el dinero por el sistema financiero, mayor será la capacidad tributaria del país”, señaló Giraldo e insistió en que luego de los cambios introducidos por la reforma tributaria, desde diciembre de 2024 debería operar plenamente la interoperabilidad del 4x1.000, permitiendo que los usuarios marquen y desmarquen sus cuentas de manera flexible y sin depender de una única entidad financiera.

Pero más allá de la regulación Giraldo subrayó que las finanzas personales son una herramienta de autonomía. Comprender conceptos como el interés compuesto, cuestionar el sistema y reducir la dependencia del efectivo son pasos clave para ejercer mayor control sobre la vida financiera. Y Lulo ha sido pionero. Este banco irrumpió en el sistema financiero colombiano con un enfoque centrado en el usuario, la digitalización y la educación financiera, apostando a una mayor competencia y a la reducción de fricciones en el manejo del dinero.

MoneyCon convocó a más de 5 mil personas para aprender sobre economía, IA e inversiones.
MoneyCon convocó a más de 5 mil personas para aprender sobre economía, IA e inversiones. Foto: Archivo personal

“Esta transformación ya está pasando. Hay nuevos bancos, nuevos actores y más alternativas. Al final, quienes van a ganar son los colombianos”, concluyó Giraldo y reiteró que la banca del futuro, no se construye sólo desde la tecnología, sino desde “un sistema más abierto, transparente y centrado en las personas”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lulo Bank.

