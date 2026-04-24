Ambición sin permiso: la conversación que aún evitamos. Una lección del mercado sobre retorno.

Durante mucho tiempo, la ambición femenina fue una palabra incómoda. Se aceptaban el esfuerzo, la disciplina e incluso el liderazgo, pero el deseo explícito de crecer, de tener poder o de ocupar espacios de decisión solía venir acompañado de explicaciones adicionales. Como si aspirar necesitara justificación.

Curiosamente, en el mundo de las inversiones esa conversación no existe.

Nadie invierte sin esperar un retorno. Toda decisión de capital parte de una pregunta clara: ¿vale la pena el riesgo asumido frente al resultado esperado? Esa relación entre riesgo y retorno es uno de los principios más básicos de los mercados financieros. Sin expectativa de retorno, la inversión simplemente pierde sentido.

Sin embargo, cuando se trata de carreras profesionales, esa lógica se vuelve incómoda, especialmente para muchas mujeres.

La autoridad que no se anuncia: una lección del mercado sobre liderazgo

Hablar de crecimiento, de influencia o de ambición todavía suele matizarse con palabras como vocación, propósito o impacto. Todo eso puede ser cierto, pero rara vez se enuncia de forma directa el deseo de avanzar. Como si aspirar a más fuera incompatible con otras formas de liderazgo.

El mercado no funciona así. Los retornos existen porque alguien decidió asumir un riesgo con la expectativa de generar valor.

Un ejemplo interesante es el de Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble. Con apenas treinta años, se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en llevar una empresa tecnológica a bolsa. La plataforma, diseñada inicialmente para cambiar las dinámicas tradicionales de las aplicaciones de citas, nació en un entorno altamente competitivo dominado por grandes empresas tecnológicas.

El proyecto no estaba exento de riesgos. El mercado ya contaba con competidores consolidados y la apuesta suponía desafiar modelos de negocio establecidos. Aun así, la decisión de construir la compañía partía de una premisa clara: si funcionaba, el retorno sería significativo.

Cuando Bumble salió a bolsa en 2021, su acción subió cerca de un 60 % en el primer día de cotización, reflejando la expectativa de valor que el mercado le atribuía. Más allá de la cifra, el caso ilustra algo interesante: nadie construye una compañía de esa escala esperando resultados significativos.

En el mundo de la inversión, aspirar a retornos altos no se interpreta como arrogancia. Se entiende como parte natural del juego.

Quizás por eso vale la pena replantear cómo hablamos de ambición en el liderazgo femenino. No como un rasgo incómodo que debe suavizarse, sino como una decisión consciente sobre el tipo de impacto que se quiere generar.

La ambición, al final, no es más que una forma de expectativa.

En los mercados financieros, la expectativa de retorno orienta las decisiones de inversión. En una carrera profesional ocurre algo similar: cada decisión implica evaluar qué se está dispuesto a arriesgar frente a lo que se quiere construir.

Aceptar esa lógica no implica renunciar al propósito ni desconocer las responsabilidades del liderazgo. Implica reconocer que crecer también es una forma legítima de aspiración.

Las conversaciones sobre liderazgo femenino han avanzado en los últimos años. Hoy se habla más de representación, de oportunidades y de diversidad. Sin embargo, sigue pendiente una conversación más directa: la que reconoce que querer crecer, tener influencia o participar en espacios donde se toman decisiones económicas también hace parte del liderazgo.

En el mercado, nadie se disculpa por esperar retorno. Tal vez ha llegado el momento de que la ambición femenina tampoco necesite hacerlo.

Tatiana Caycedo Amado, directora de Inversiones