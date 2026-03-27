La autoridad que no se anuncia: una lección del mercado sobre liderazgo

En una época obsesionada con la visibilidad, se nos olvida una forma de liderazgo que rara vez hace ruido. Es la autoridad que no necesita anunciarse: la que se construye a partir de decisiones sostenidas en el tiempo, incluso cuando todavía no existe consenso.

Durante años, el liderazgo se asoció con presencia permanente: opinar, intervenir, justificar cada movimiento. En las primeras etapas de una carrera, esa visibilidad suele ser necesaria. Pero, con el tiempo, ocurre algo distinto. La autoridad madura no se construye desde la exposición continua, sino desde el criterio que orienta decisiones complejas, aun cuando la validación no llega de inmediato.

Los mercados financieros entienden bien esta lógica.

Uno de sus conceptos clave es el horizonte de inversión: el período durante el cual se espera que una estrategia genere valor. En mercados alternativos —como private equity, infraestructura o real estate— ese horizonte suele extenderse durante varios años. Las decisiones relevantes no se validan de inmediato; requieren tiempo para desplegar su impacto.

Por eso, muchas de las inversiones más significativas no se toman cuando el mercado está convencido, sino antes.

Un ejemplo ilustrativo es el de Abigail Johnson, quien dirige Fidelity Investments, una de las mayores gestoras de activos del mundo. A mediados de la década pasada, cuando los activos digitales aún generaban escepticismo en gran parte de la industria financiera tradicional, la firma comenzó a explorar el potencial de la tecnología blockchain y de bitcoin desde sus equipos de investigación interna. Ese trabajo empezó alrededor de 2014, varios años antes de que el interés institucional se consolidara.

Cuatro años después, en 2018, Fidelity lanzó Fidelity Digital Assets, una unidad especializada en custodia y ejecución de operaciones con criptomonedas para inversionistas institucionales. En ese momento, la decisión sorprendió a parte del mercado. No era evidente que una institución con décadas de historia y trillones de dólares bajo administración incursionara en un sector aún marcado por la volatilidad y la incertidumbre regulatoria.

Sin embargo, la apuesta respondía a una lectura de largo plazo sobre la evolución de la infraestructura financiera global. En lugar de esperar a que el consenso se consolidara, la organización decidió construir capacidades internas con anticipación. La estrategia se desarrolló sin grandes anuncios ni protagonismo mediático.

De hecho, el estilo de liderazgo de Johnson ha sido consistentemente discreto: dirige una de las mayores gestoras de activos del mundo con un perfil público bajo, lejos de la exposición constante que caracteriza a muchos ejecutivos de la industria. Esa combinación de convicción estratégica y baja visibilidad ilustra bien una idea central: no toda autoridad necesita anunciarse para ejercer influencia.

Este tipo de decisiones exige algo que los mercados alternativos conocen bien: convicción en el horizonte. Cuando el horizonte es corto, cada fluctuación genera ansiedad. Cuando es largo —pero claro—, la volatilidad se convierte en una parte natural del proceso de creación de valor. La pregunta deja de ser qué ocurre esta semana y pasa a ser si la decisión sigue teniendo sentido en el tiempo.

Esta distinción también abre una reflexión relevante sobre el liderazgo femenino.

Durante años, muchas mujeres profesionales aprendimos que avanzar implicaba demostrar constantemente preparación y control: explicar más, anticipar más, justificar cada paso. Esa lógica fue útil para abrir espacios en entornos exigentes. Pero llega un punto en el que la autoridad no se construye acumulando explicaciones, sino tomando decisiones estructurales y sosteniéndolas con consistencia.

No todo liderazgo necesita anunciarse. Entender cómo opera el horizonte de inversión permite mirar este proceso de otra manera. Las estrategias verdaderamente transformadoras rara vez se validan en el corto plazo. Algunas requieren años para demostrar su valor. El mercado lo asume como parte de su naturaleza. El liderazgo también debería hacerlo.

En una época que premia la visibilidad constante, vale la pena recordar esta distinción: no toda autoridad necesita mostrarse de forma permanente. A veces, el liderazgo más sólido es, precisamente, el que se construye en silencio, con la paciencia y la claridad que exigen las decisiones importantes.

Tatiana Caycedo Amado, directora de Inversiones