Ejecutar o quedarse en la intención: el punto de quiebre del empresariado

Durante décadas, el compromiso social del sector empresarial se ha manifestado a través de gestos bien intencionados: donaciones puntuales o apoyos estacionales. Son acciones valiosas que nacen de la empatía, pero, siendo honestos con la realidad del país, no transforman estructuras.

Hoy Colombia no solo exige más, también permite dar un salto mucho más ambicioso: pasar de la asistencia ocasional a la construcción deliberada de soluciones en educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo.

El ecosistema ya existe. Y, más importante aún, los instrumentos funcionan.

El prestigio sin mérito le pasa factura al país

Para 2026, el país ha habilitado un cupo de 1,145 billones de pesos en Obras por Impuestos. Esto no es filantropía tradicional; es la oportunidad de que las empresas ejecuten directamente recursos en proyectos que cambian la vida de comunidades enteras. Ya no se trata solo de donar, sino de diseñar, estructurar y ejecutar.

A este mecanismo se suman herramientas como CoCrea, la evolución de las fundaciones empresariales hacia plataformas estratégicas y los esquemas de coinversión con el Estado, que ya demuestran impactos concretos, como los proyectos productivos impulsados junto a la Unidad de Restitución de Tierras.

Por eso, el punto central dejó de ser qué le hace falta al país. La verdadera pregunta es qué tan lejos estamos dispuestos a llegar como líderes empresariales.

Involucrarse en el desarrollo regional no puede seguir siendo un capítulo marginal en la agenda de una organización, ni una conversación que aparece únicamente en diciembre para donar juguetes. Debe convertirse en una decisión estratégica, abordada con el mismo nivel de rigor con el que evaluamos cualquier inversión corporativa.

Eso implica algo concreto: poner a nuestros mejores equipos al servicio de estos proyectos. Equipos capaces de estructurar financieramente, gestionar riesgos, ejecutar con eficiencia y medir resultados. Cuando aplicamos esos estándares de excelencia fuera del core del negocio, multiplicamos el impacto de cada peso invertido.

Sin embargo, hay un segundo paso igual de decisivo que aún sigue subutilizado: la colaboración.

Muchos de los desafíos en los territorios exigen escala y continuidad. Los mecanismos actuales no solo permiten, sino que requieren que varias organizaciones se articulen alrededor de un mismo propósito. Empresas que comparten territorio, sector o visión pueden sumar recursos y conocimiento para sacar adelante iniciativas que, de manera individual, serían inalcanzables.

Ese tránsito, de esfuerzos aislados a plataformas colectivas, es el que realmente puede exponenciar el desarrollo. Al final, el progreso regional no dependerá únicamente de mayores presupuestos públicos, sino de qué tan capaces somos de articular las capacidades que ya existen en el sector privado.

Ahí tenemos una ventaja enorme: sabemos ejecutar y sabemos escalar.

La invitación es clara: pasar del gesto simbólico al compromiso estructural, de la acción individual a la construcción colectiva, de la intención al resultado. No todas las empresas lo harán de la misma manera, pero todas pueden encontrar un mecanismo que funcione dentro de este ecosistema.

Lo importante es dar el paso.

Porque hoy, más que nunca, Colombia no necesita más buenas intenciones. Necesita mejores ejecuciones.

Nosotros ya estamos comprometidos. La pregunta es: ¿Quién más se suma?

Carolina Escobar Velásquez, CEO de la Fiduciaria Central