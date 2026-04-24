Agotados, pero productivos: la trampa del liderazgo moderno

¿Te has preguntado si tu agotamiento o desmotivación no provienen del exceso de trabajo, sino de una mala gestión de tu energía?

Durante años nos enseñaron que liderar era resistir: resistir el cansancio, la presión, las jornadas largas y las decisiones difíciles. Sin cuestionarlo, aprendimos a poner el bienestar en segundo plano, como si el cuerpo fuera un recurso infinito y no el sistema que sostiene todo lo demás.

Pero no estamos solo cansados; estamos mal nutridos. Y no hablo únicamente de alimentación. Hablo de cuerpos que sobreviven con poco descanso, de decisiones tomadas desde el agotamiento, de vidas sostenidas en automático.

Aprendimos a comer para llenarnos, no para nutrirnos; a posponer chequeos, a ignorar señales. Nos volvimos eficientes, resolutivos, incluso admirados. Sin embargo, en ese proceso normalizamos algo más peligroso: vivir en un estado constante de desgaste que en ocasiones, llevamos al límite.

Los seres humanos no solo nos nutrimos de lo que comemos. Nos nutrimos de nuestras relaciones, del entorno, de los hábitos, de lo que escuchamos, leemos y vemos, e incluso de nuestra conexión con la naturaleza. Todo suma o resta energía, muchas veces de forma silenciosa.

Por eso, el bienestar deja de ser un asunto accesorio y se convierte en una decisión de liderazgo.

No es solo una elección personal. Es una postura. Una forma de dirigir la vida, la energía y, en muchos casos, a los equipos. Porque quien lidera no solo toma decisiones estratégicas: también modela comportamientos, define ritmos y establece lo que se vuelve aceptable dentro de una organización.

Aquí aparece una confusión clave: creemos que el problema es la falta de tiempo o de energía, cuando en realidad es la forma en que la nutrimos, la canalizamos y la dirigimos.

Porque no se trata únicamente de cuánto hacemos, sino desde dónde lo estamos sosteniendo.

Cuando la energía está mal gestionada, incluso los grandes logros se vuelven pesados. Lo que debería expandir empieza, lentamente, a desgastar.

Y cuando un líder vive agotado, desconectado de su cuerpo y operando al límite, ese estado no se queda en lo individual: se replica. Se convierte en cultura. En equipos que asumen que estar disponibles todo el tiempo es compromiso. En entornos donde descansar se percibe como debilidad.

Pero también ocurre lo contrario. Cuando alguien decide priorizar su bienestar —no desde el discurso, sino desde la acción— redefine el estándar. Demuestra que es posible liderar con claridad mental, energía sostenida y presencia real. Que cuidarse no resta, sino que potencia. Que no es una pausa en la productividad, sino su condición de posibilidad.

El equilibrio del que tanto se habla no consiste en dividir el tiempo entre hacer y ser. Consiste en integrarlos. En entender que lo que hacemos solo puede sostenerse si está alineado con quienes somos.

Cuando la energía no está bien nutrida, no solo se resiente el cuerpo. También se afecta la claridad para decidir, la capacidad de sostener procesos y la forma en que lideramos.

No se trata de hacer más, sino de alinearse mejor. Porque el cuerpo es el vehículo del éxito: el sistema que lo hace todo posible.

En un momento en el que se habla tanto de longevidad, vale la pena hacerse una pregunta distinta: ¿Cómo estamos construyendo la vida que queremos sostener en el tiempo?

Ya no basta con llegar lejos. Se trata de tener la energía, la claridad y la presencia para sostener lo que hemos construido sin perdernos en el camino.

Porque, al final, la forma en que nos nutrimos es la forma en que lideramos. Y por eso, el bienestar también es una decisión de liderazgo.

Viviana Echeverri Cardona, health Coach. Fundadora y CEO de Padam Bienestar