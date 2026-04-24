Ejército de mujeres

Escribir sobre mujeres es, para mí, una fuente inagotable de inspiración. Lo femenino es un territorio donde todo ocurre al mismo tiempo: historias que convergen y nos enseñan, con enorme riqueza, sobre la vida. En el ámbito del liderazgo, esto cobra aún más sentido. Todas las mujeres que trabajamos —dentro o fuera del hogar— necesitamos compañía en un camino que, con frecuencia, se siente solitario y lleno de dudas.

En el último año he tenido la oportunidad de coincidir en distintos escenarios con mujeres líderes, empresarias y ejecutivas. Ha sido una experiencia reveladora. Escuchar sus voces no solo confirma la relevancia de nuestras cualidades, sino también la profundidad de las búsquedas que muchas transitamos en silencio.

Los círculos de mujeres que he liderado y en los que he participado han reafirmado, una y otra vez, la fuerza de lo femenino. Cuando nos sentamos a conversar, a compartir sin máscaras e imaginar nuevas formas de liderar, emerge una energía que reconforta, une y ordena. Es un espacio que ancla propósitos y, al mismo tiempo, devuelve equilibrio.

En cada una de esas conversaciones reconozco un ejército silencioso. Mujeres que libran batallas profundas y, muchas veces, invisibles. Las más íntimas: aquellas contra creencias limitantes, miedos heredados y exigencias autoimpuestas. Luchas que aparecen en esos momentos en los que advertimos el abandono personal al que nos sometemos intentando cumplir con todo.

Pero también están las batallas colectivas. Las que enfrentamos en el mundo laboral, donde buscamos construir un liderazgo sólido y creíble, sin renunciar a la intuición —una capacidad que, lejos de debilitarnos, nos potencia—. Un terreno que todavía exige demostrar más, justificar más y sostener más.

La experiencia: el activo que estamos subestimando

A esto se suma, en muchos casos, la maternidad. Un territorio que despierta amor, pero también miedo e inseguridad. En sus momentos más exigentes, se convierte en escenario de comparación permanente, alimentado por una sociedad que idealiza esta etapa bajo estándares imposibles. Una mirada injusta si entendemos que criar hijos es, probablemente, una de las tareas más complejas que asumimos, sin estar nunca del todo preparadas para la incertidumbre que implica.

Al observar estas guerras anónimas —que se revelan cuando nos encontramos y nos damos permiso de nombrarlas— también veo un mundo que aún no hace suficiente espacio para nuestras victorias. Un mundo que necesita no solo más lugares para las mujeres, sino más libertad para que podamos construir una feminidad consciente, propia y poderosa.

Una feminidad que no responde a moldes, sino que se afirma en la creatividad, la pasión, el compromiso y el cuidado. Una manera de estar en el mundo que también transforma la forma de liderar, porque integra sensibilidad, disciplina y una comprensión más amplia de lo humano.

Por eso, los círculos dejan de ser un refugio y se convierten en una estrategia real de crecimiento y expansión. Porque cuando una mujer se encuentra con otras, no solo se sostiene: se expande, se fortalece y reafirma su poder.

Tal vez no necesitamos más discursos sobre empoderamiento. Tal vez lo que necesitamos es algo más simple y, a la vez, más profundo: sentarnos más cerca, escucharnos sin juicio, nombrar lo que pesa y reconocer lo que somos capaces de construir juntas.

Ese ejército silencioso no es una idea. Es una realidad que ya está en marcha. Y cuando las mujeres nos unimos para compartir experiencias —con todo lo que implica: triunfos, dudas, fracasos— se activa una fuerza que no solo transforma nuestras vidas, sino también el mundo que habitamos.

Natalia Zuleta, presidente Junta Directiva Gimnasio Fontana