Cuando en Bogotá los hombres no pudieron salir: la noche que buscó cambiar la seguridad de las mujeres

Bogotá vivió uno de los experimentos sociales más llamativos de su historia reciente cuando se implementó el llamado “Día sin hombres”, una jornada en la que se restringió la presencia masculina en las calles de la ciudad con un objetivo claro: evidenciar la inseguridad y desigualdad que enfrentan las mujeres.

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La iniciativa fue implementada durante la administración del entonces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, como parte de una estrategia pedagógica para transformar la ciudadanía y sus comportamientos.

Mockus se caracterizó por sus dinámicas pedagógicas en la capital del país; esta jornada fue de carácter voluntario e invitó a los bogotanos a no salir entre las 7 de la noche y la 1 de la mañana.

La estrategia se dio durante la alcaldía de Antanas Mockus. Foto: guillermo torres-semana

El propósito principal no era sancionar a los hombres, sino generar una reflexión colectiva. La administración distrital buscaba visibilizar cómo muchas mujeres sienten miedo al transitar por la ciudad debido a situaciones como acoso, violencia o inseguridad.

El “Día sin hombres” no fue una política permanente, sino una actividad puntual que buscaba generar debate y conciencia sobre la equidad de género en el espacio público.

¿Funcionó la medida?

Aunque no existen cifras concluyentes sobre su impacto a largo plazo, la jornada logró un alto nivel de atención mediática y social. No hay forma de evidenciar que este tipo de iniciativas solucionan estructuralmente los problemas de seguridad, pero sí ayudan a ponerlos en la agenda pública.

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Años después, el debate sigue vigente. Casos recientes y cifras sobre violencia de género han reavivado la discusión sobre la seguridad de las mujeres en Bogotá. Distintos sectores insisten en la necesidad de políticas más robustas que garanticen entornos seguros, más allá de medidas simbólicas.

Registros de la problemática en la actualidad

El “Día sin hombres” quedó como uno de los episodios más recordados de la cultura ciudadana en Bogotá, no solo por lo inusual de la medida, sino por el mensaje que buscaba transmitir.

En el año 2025, la Secretaría Distrital de la Mujer reveló que entre enero y febrero de ese año se registraron 27.385 atenciones a mujeres, de las cuales el 76 % (20.835) correspondieron a casos relacionados con violencias.

Línea Púrpura en Bogotá Foto: Secretaría de la Mujer de Bogotá

En lo corrido de 2026 ya se han iniciado 118 nuevos procesos judiciales por violencias contra mujeres y el Distrito reporta que los servicios de atención han superado las 25.000 atenciones anuales de manera sostenida (2024–2025).

Solo entre enero y febrero de 2025 se registraron 4 feminicidios en Bogotá, según la Fiscalía, lo que realmente alerta a la ciudadanía por esta problemática en la capital del país.