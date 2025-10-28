En Bogotá, la violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación de primer orden. Entre enero y septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) registró 13 feminicidios, una cifra que, aunque menor a la del año anterior, revela una tendencia alarmante: el riesgo extremo de ser asesinadas por su pareja o expareja aumentó un 7 %, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Las violencias de género afectan principalmente a las mujeres. En departamentos como Antioquia, Valle, Norte de Santander y en ciudades como Bogotá se presentan la mayoría de los casos. | Foto: Colprensa

Cinco de cada diez valoraciones de riesgo de feminicidio se concentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Suba y Bosa, donde la vulnerabilidad femenina se cruza con contextos de pobreza, consumo de sustancias psicoactivas y precariedad institucional. Las víctimas, según las cifras, casi siempre están en edades entre los 22 y los 65 años.

De acuerdo con los datos entregados, entre enero de 2024 y septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de la Mujer brindó 24.700 atenciones en las que se identificó violencia física. De estas, 8.741 se registraron en los primeros nueve meses de 2025.

Línea Púrpura en Bogotá | Foto: Secretaría de la Mujer de Bogotá

Ocho de cada diez atenciones se realizaron a través de la Línea Púrpura Distrital, las Casas de Justicia, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención de la Fiscalía. Cerca de la mitad de las víctimas pertenecían a las localidades más pobladas del sur y suroccidente de la ciudad.

De acuerdo con la Línea Base de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, la violencia física es la segunda más reportada en Bogotá, con 177.225 registros. Las mujeres entre 18 y 40 años son las más afectadas, aunque las mayores de 60 enfrentan barreras para reconocer o denunciar los abusos.

Laura Tami, secretaria de la Mujer | Foto: Secretaría de la Mujer