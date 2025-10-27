Por primera vez se conoció lo que dijo Óscar Santiago Gómez, novio de la periodista Laura Camila Blanco y señalado de estar detrás de su asesinato.

Todo ocurrió en la madrugada del 27 de julio de 2025 al interior de un apartamento ubicado en el noveno piso de un edificio del sector de Salitre El Greco, en Bogotá. Ese día, la mujer cayó al vacío, fue llevada al hospital, pero pocas horas después falleció.

En un principio, el hombre le dijo a la Policía que habían tenido una discusión y, en medio de esta, la víctima se había lanzado por la ventana. Sin embargo, todo apunta a que él fue quien la empujo, pero antes la habría estrangulado, según los exámenes de Medicina Legal.

Óscar Santiago Gómez y Laura Camila Blanco. | Foto: Foto: Tomadas de Noticias Caracol

El programa Séptimo día reveló lo que Gómez le dijo a las autoridades acerca de lo que habría ocurrido, un testimonio que es clave dentro del caso. El joven aseguró que en el inmueble se encontraban él, su entonces novia y tres amigos de la pareja.

“Nadie más, de eso estoy seguro”, comentó. No obstante, los testigos confirmaron que allí había presentes por lo menos seis personas.

Una vez que la discusión inició, Laura y Óscar Santiago ingresaron al cuarto y allí, al parecer, la tensión entre los dos subió. En su declaraciones, el sujeto aseguró que él se iba a ir, pero ella no lo dejó. “Yo iba a sacar del closet mi ropa y me hizo lesiones en la cara”, expresó.

Es en ese momento, según él, en el que la mujer tomó la decisión de lanzarse por la ventana desde el noveno piso, algo que no pudo evitar.

“Ella corrió hacia la ventana y con la mano izquierda la deslizó. Subió su pie izquierdo, en ese momento yo avancé hacia la ventana para tratar de cogerla, toda vez que yo estaba entre el borde de la ventana y el closet. Vi cuando se lanzó al vacío”, señaló.

Tras esto, él se acercó a la ventana y vio el cuerpo de su entonces novia tirado en el suelo. Después, le avisó a sus amigos lo que supuestamente había pasado.

“Abrí la puerta y les dije que Laura se había botado. Ellas estaban en la sala, yo abrí la puerta, me asomé y les dije gritando”, explicó ante las autoridades.

Pese a lo dicho por el joven, la familia de la periodista afirmó desde un principio que ella no se hubiera quitado la vida, por lo que los ojos se centraron en el sujeto.

Hay varios detalles clave dentro del caso, uno de esos es que cuando las autoridades llegaron al sitio encontraron la ventana cerrada. Además, hay muchas dudas de cómo la mujer hizo para supuestamente lanzarse, ya que el espacio era muy reducido.

La prueba reina está en el dictamen que entregó Medicina Legal y que le da un giro total al testimonio del presunto homicida. El examen concluyó que la causa de muerte de Laura fue “asfixia mixta” y la manera muerte fue “violenta”, es decir, se trató de un homicidio y no suicidio, como se dijo al inicio.

Los detalles revelan que hubo asfixia antes de la fatal caída y que, además, la víctima intentó defenderse. Esto abre un nuevo interrogante en el caso: ¿Por qué ninguno de los amigos de la pareja hizo algo para evitar que el hombre presuntamente asfixiara a la mujer? Todo apunta a que Laura gritó ante lo que estaba ocurriendo, pero nadie la quiso escuchar.