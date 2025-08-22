Suscribirse

Él es Óscar Santiago Gómez, procesado por el feminicidio de su novia, la periodista Laura Camila Blanco

La joven periodista cayó desde el noveno piso de un edificio en Bogotá.

Redacción Nación
22 de agosto de 2025, 10:28 p. m.
Óscar Santiago Gómez y Laura Camila Blanco
Óscar Santiago Gómez y Laura Camila Blanco. | Foto: Cuenta en LinkedIn Oscar Santiago Gómez Leal y cuenta en Facebook de Laura Camila Blanco, respectivamente.

Como Óscar Santiago Gómez Leal fue identificado el hombre al que la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, tras la muerte de su novia, la periodista Laura Camila Blanco.

De acuerdo con el ente acusador, Gómez, quien fue enviado a prisión, agredió a su novia y luego la habría lanzado desde el noveno piso de un edificio ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá, en hechos ocurridos el pasado 27 de julio.

Sobre Óscar Santiago Gómez Leal, procesado por el feminicidio de su novia, en su perfil en LinkedIn se lee que es Project Manager (director de proyectos), especializado en estrategia 360° de marketing digital.

De hecho, se describe como una persona apasionada “por la consecución de resultados para las marcas a través de estrategias de Marketing Digital 360°. Como Project Manager Leader" y que, a su vez, ha liderado “los stakeholders de las cuentas AA y AAA de la agencia, gestionando proyectos de alta y mediana complejidad”.

Y se agrega en su perfil: “Mediante estrategias de Inbound y Outbound Marketing maximizo el crecimiento de las marcas. Ejecuto estrategias de cross-selling para impulsar el crecimiento y alcanzar objetivos comerciales”.

Así mismo, se estableció que este individuo, recientemente, se graduó como ingeniero de sistemas en la Fundación de Educación Superior San José.

Laura Blanco junto a su pareja sentimental en Machu Picchu
La periodista Laura Blanco junto a Óscar Santiago Gómez Leal en Machu Picchu, Perú. | Foto: Cuenta en Facebook: Laura Blanco

También, tiene estudios en la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Universidad Tecnológica de Bolívar.

En LinkedIn también se puede leer que Gómez estuvo laborando como líder de proyecto hasta julio de 2025 en una empresa que prestaba servicios de publicidad. De hecho, la periodista fallecida laboraba, según su familia, en una agencia de publicidad.

Respecto a su última publicación en LinkedIn, esta fue hace dos meses, tras acudir al evento de YouTube Connect de Google.

“¡Experencia enriquecedora en el evento #YouTubeConnect de Google! Reforzando la importancia de la generación de contenido de valor para tener una estrategia full funnel sólida", fue el mensaje que, en ese entonces, compartió Gómez.

La muerte de la periodista Laura Camila Blanco

La muerte de la periodista ocurrió el 27 de julio del año en curso, en el apartamento donde Gómez vivía con ella. Ese día, ambos llegaron al predio en compañía de otros amigos, al parecer, para continuar la celebración por el grado del hoy procesado.

De acuerdo con la Fiscalía, luego de la reunión, Gómez tuvo una discusión con su novia en una de las habitaciones y después fue que ocurrió el desenlace fatal.

El hombre habría atacado a la mujer presionándole el cuello y en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana. La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial del sector, donde finalmente murió. Según el reporte de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la mujer sufrió asfixia y otras lesiones físicas previas a la caída. En su momento, Gómez Leal aseguró que su compañera se lanzó voluntariamente. De esta manera, intentó desviar las investigaciones”, indicó la Fiscalía.

La investigación de las autoridades también estableció que Gómez habría sometido, desde hace varios meses a su novia, a un ciclo de violencia verbal, física y de género. Algo que la familia de la periodista ha confirmado en diferentes entrevistas a medios de comunicación.

Es de destacar que Gómez fue capturado en las últimas horas en plena vía pública del barrio La Estrada, en Engativá, occidente de Bogotá.

Ya en audiencia, si bien la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, este no lo aceptó.

