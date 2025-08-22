Juez reprochó a novio de Laura Camila Blanco por actitud que tomó después de, al parecer, asfixiarla y lanzarla: “Fin distractor”

Laura Camila Blanco, la joven periodista que murió tras caer de un noveno piso, no se suicidó, sino que fue asesinada por su novio, Óscar Santiago Gómez Leal. Por lo menos esa fue la conclusión a la que llegó la Fiscalía, razón por la cual el hombre fue capturado en las últimas horas.

Todo ocurrió hacia las 5:00 a. m. del 27 de julio, cuando la mujer estaba en su apartamento con su pareja y algunos amigos. Al parecer, los dos ingresaron a la habitación, tuvieron una discusión y allí el sujeto acabó con la vida de la comunicadora.

El sujeto la habría maltratado antes de lanzarla por la ventana. | Foto: Foto: Tomadas de Noticias Caracol

En un principio, Gómez Leal afirmó que la víctima se había lanzado, pero esto fue desmentido por las autoridades, que establecieron que se trató de un feminicidio. Incluso se conoció que, antes de lanzarla por la ventana, el agresor aparentemente la asfixió y la maltrató, tal y como había hecho en otras oportunidades.

Durante la audiencia de control de garantías, el juez reprochó duramente las actitudes que tuvo el hoy procesado y lo envió a la cárcel por considerarlo un peligro para la sociedad.

“Se identifican hallazgos de maniobras de asfixia. (...) Una sofocación no nace en el terreno de la caída. Sería falaz e imaginario pretender que, en la medida que iba cayendo al vacío, se iba estrangulando”, señaló.

Por lo mismo, el togado le dio la razón a la Fiscalía y dejó en claro que, según las pruebas, la agresión se presentó antes de la muerte.

En ese sentido, el juez concluyó que se trata aparentemente de un feminicidio.

La familia siempre ha dicho que el hombre está detrás de todo. | Foto: Tomada de redes sociales.

“Si dentro de aquella habitación cerrada solo se encontraban Laura Camila y Óscar Santiago, de quienes se escuchó una discusión con gritos, sale por la ventana, pero previamente ha sido sofocada, ¿quién pudo tener un compromiso de inferencia razonable de autoría? La respuesta es obvia: Óscar Santiago Gómez Leal”, manifestó.

Fue entonces cuando hizo referencia a las actitudes que tuvo el hombre tras cometer presuntamente el crimen. El juez reprochó que hiciera creer que estaba a punto de “desmayarse” por el supuesto suicidio de su novia.

“Una persona que está en la habitación y luego de que se desencadena el acontecimiento sale a simular un desmayo y así poder afirmar que Laura Camila se lanzó cuando la base pericial de necropsia sugiere lo contrario. ¿Y eso con qué fin se hizo? Con un fin distractor”, expresó.

Por lo mismo, calificó este comportamiento como “altamente reprochable”, resaltando que Gómez Leal estaba en sus cinco sentidos y sabía todo lo que acababa de hacer.

“Es una conducta de dolor de primer grado. Se conocía que atentar contra una mujer es delito. Sin embargo, se tuvo la consciencia y voluntad de su realización”, agregó.

A todo lo que ocurrió al interior de esa habitación, se suman otros comportamientos en los que el sujeto, supuestamente, maltrató física y psicológicamente a la víctima, algo que fue confirmado por la propia familia.