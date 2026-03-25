Bogotá

Hablaron vecinas de las tres mujeres asesinadas al parecer por un hombre en una casa de Bogotá

El triple feminicidio se presentó en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

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Redacción Nación
25 de marzo de 2026, 10:03 a. m.
En la localidad de Bosa fueron asesinadas las tres mujeres.
En la localidad de Bosa fueron asesinadas las tres mujeres. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

En el barrio Atalayas, localidad de Bosa, no salen del asombro, luego de que en las últimas horas fueran halladas muertas tres mujeres al interior de una vivienda.

Las víctimas mortales son una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 20 y 17, quienes fueron asesinadas al parecer por un hombre que habría intentado quitarse la vida ingiriendo una sustancia.

Los hechos indican, por ahora, que sería la pareja sentimental de la mujer de 42 años, padrastro de las otras dos jóvenes. El sujeto fue identificado como Cristian Camilo Valencia Hurtado.

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Entre tanto, las mujeres halladas muertas en la casa fueron identificadas como Deisy Anaimer Granados Arboleda (42), Karen Juliana Penagos Granados (20) y Santhal Daniela Penagos Granados (17).

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Sobre este triple feminicidio se pronunció el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá:

“El victimario, pareja y padrastro de las víctimas, quien se encontraba en el lugar de los hechos, inmediatamente fue capturado, remitido a un centro médico por aparente intento de envenenamiento. La seccional de investigación criminal adelanta los actos urgentes y el capturado será presentado y colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

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Tras ese triple crimen, este martes 24 de marzo, vecinos de las mujeres llevaron a cabo una velatón al frente de la casa donde fueron halladas sin vida.

A propósito, dos vecinas hablaron con City Noticias:

“El acompañamiento es por el alma de estas tres chicas, la mamá y sus dos hijas. Como mamá también se consterna uno, mi hija estudiaba con una de ellas, es compañerita del colegio y pues este hecho no puede quedar impune. Es un dolor como mamá, mujer y vecina. Bosa está de luto en este momento”.

Entre tanto, una joven, compañera de estudio de una de las mujeres asesinadas, las describió como “unas personas de luz”.

“A todos nos cogió muy duro, decidimos hacer esta velatón con las chicas del colegio que eran cercanas a Dani, más que todo; ellas eran unas personas de luz. Hubo un momento cuando yo las pude conocer cuando éramos muy chiquitas y la verdad le ha dolido mucho a este sector porque es un sector muy unido y no queremos que le pase a nadie más, porque hoy pueden ser ellas, y mañana quién será”, destacó en City Noticias una de las jóvenes.