Una tragedia se presentó esta mañana de martes, 24 de marzo, en una casa ubicada en el sur de Bogotá.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en una casa del barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, fueron hallados los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años y sus dos hijas de 20 y 17.

En el lugar fue capturado un hombre, presunto autor de los tres crímenes. El sujeto es la pareja de la mujer de 42 años y padrastro de las otras dos personas.

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El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que una llamada a la Línea 123 que realizó un familiar de las tres mujeres, alertó a las autoridades.

Tres mujeres fueron halladas muertas en una vivienda de la localidad de Bosa, en Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xwZMQZv00n — Revista Semana (@RevistaSemana) March 24, 2026

Al llegar al lugar, los policías debieron pedir apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos para ingresar al predio. Al entrar a la casa, la escena fue aterradora, dado a que las tres mujeres estaban muertas, al parecer con signos de violencia.

En cuanto al presunto victimario, el general de la Policía indicó que este se habría intentado quitar la vida, tomándose una sustancia.

Por lo tanto, luego fue capturado y trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

“El victimario, pareja y padrastro de las víctimas, quien se encontraba en el lugar de los hechos, inmediatamente fue capturado, remitido a un centro médico por aparente intento de envenenamiento”, resaltó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Ahora, las autoridades están investigando las causas puntuales de esa tragedia en la capital del país.

“La seccional de investigación criminal adelanta los actos urgentes y el capturado será presentado y colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, concluyó el brigadier general Cristancho.