Terror en un bar de Bogotá: hombre fue asesinado a disparos y todo quedó en impactante video; esto es lo que se sabe

Un nuevo hecho sicarial se registró en la ciudad de Bogotá, quedó en un impactante video y ha desatado preocupación. Todo ocurrió al interior de un bar ubicado en la localidad de Chapinero, donde una persona fue atacada a disparos y murió.

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El hecho se presentó el pasado sábado 14 de marzo y, de acuerdo con Citytv, la víctima fue un hombre de 45 años, quien además sería el administrador del establecimiento comercial.

En el video, que fue captado por las cámaras del sitio y revelado por el medio mencionado, se observa que todo avanzaba con normalidad en el lugar. Incluso, la víctima estaba hablando por detrás del mostrador con otra persona, que al parecer sería uno de los trabajadores.

Toda la escena de calma cambió en cuestión de segundos; un sujeto vestido de negro entró al bar y se hizo pasar por cliente, por lo que ingresó hasta el fondo. Sin embargo, poco después se devolvió, desenfundó su arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades al administrador.

En las imágenes se muestra el instante en que el hombre cayó al suelo por las heridas, mientras que el sicario se escapó con su cómplice, que lo esperaba afuera en una motocicleta.

En cuestión de segundos, los señalados delincuentes se perdieron completamente por el sector, mientras que el administrador murió tras el ataque. Al parecer, de acuerdo con Citytv, uno de los sicarios había pactado una cita con la víctima, pero todo apunta a que en verdad se trató de una trampa.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, confirmó que adelantan las investigaciones para esclarecer el caso.

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“Estamos en toda la etapa de recolección de evidencias y materiales probatorios para determinar cuáles fueron los móviles”, comentó.

Hasta el momento no se tiene ninguna hipótesis sobre los motivos por los que se perpetró este hecho sicarial, que se suma a otros que han ocurrido en las últimas semanas en Bogotá y que han encendido las alarmas.