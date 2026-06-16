La licencia de conducción es uno de los documentos más importantes para movilizarse en las principales calles y vías de Colombia, ya que esta es la que permite identificar que el ciudadano pasó por un proceso de formación teórica y práctica que lo habilita para maniobrar vehículos.

Cambios drásticos en la licencia de conducción en Colombia: así podría perder el documento

No tener este documento a la mano conlleva muchas consecuencias, entre ellas la aplicación de una multa por parte de las autoridades, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Aun así, existen otras formas de recibir una infracción y esa es el vencimiento de la licencia.

Por ello, varias de las entidades encargadas de tramitar estos documentos hacen un llamado a los ciudadanos para renovar sus documentos antes de que sea demasiado tarde.

En el caso de la ciudad de Bogotá, se ha implementado un nuevo sistema, mucho más rápido, que soluciona las largas filas e intermediarios.

¿Cómo renovar la licencia de conducción en Bogotá?

La renovación del documento en Bogotá se lleva a cabo por medio de la Ventanilla Única de Servicios (VUS), en donde se debe seguir una serie de requisitos antes de programar una cita.

Entre ellos están:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

No tener registrados multas o comparendos pendientes de pago.

o comparendos pendientes de pago. Tener a la mano el documento de identidad original.

Haber realizado el examen médico de aptitud física, mental y de coordinación motriz que se realiza por medio de un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) que es autorizado por el Ministerio de Transporte.

Luego de tener estas condiciones, el ciudadano deberá ingresar a la página web de la VUS y seleccionar la opción de agendar una cita, escoger la sección de trámite de renovación de licencia, buscar la sede que esté más cercana, y reservar la fecha y hora que más se acomode a la disponibilidad del ciudadano.

La entidad reitera que durante el día del trámite la persona solamente necesitará su documento de identidad original.

Para el año 2026, la VUS estableció el costo de la renovación del documento, tanto para autos como para motocicletas.

Entrega de licencia de conducción Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

Las personas interesadas en renovar la licencia de un carro tendrán que pagar un precio de 151.500 pesos. En el caso de una moto, el costo será de 266.400 pesos.

Los tiempos de renovación de la licencia de conducción

Para saber el momento indicado para renovar un documento de identidad, las entidades de transporte reiteran que esto depende de la edad y el tipo de vehículo que utiliza:

Vehículos particulares

Menores de 60 años: Se debe renovar cada 10 años .

Se debe renovar cada . Entre 60 y 80 años: Se debe renovar cada 5 años .

Se debe renovar cada . Mayores de 80 años: Se debe renovar cada año.

Vehículos de servicio público

Menores de 60 años: Se debe renovar cada 3 años .

Se debe renovar cada . Mayores de 60 años: Se debe renovar cada año.

Multas por tener vencida la licencia de conducción

Las normas de tránsito establecen una serie de multas acordes a la infracción cometida por el conductor.

En el caso de las licencias de conducción, forman parte de las multas tipo B, en donde, si un ciudadano incumple lo establecido en la ley, tendrá una sanción de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Esas infracciones son:

B.1. Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.

B.2. Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.