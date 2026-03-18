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Juan Fernando Cristo hizo petición al alcalde Carlos Fernando Galán tras el asesinato de un hombre en Ciudad Salitre

El asesinato del hombre ocurrió durante la tarde del lunes 16 de marzo.

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Redacción Confidenciales
18 de marzo de 2026, 12:28 p. m.
Zona donde fue asesinado hombre en Bogotá.
Zona donde fue asesinado hombre en Bogotá. Foto: Pantallazo de video de la Policía Nacional

El pasado lunes 16 de marzo, se presentó otro caso de sicariato a plena luz del día en Bogotá. La víctima mortal fue un hombre identificado como Néstor Acosta, quien laboraba en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Ahora, las autoridades trabajan para esclarecer este crimen e identificar a los responsables. No se descarta que el hecho esté relacionado con un caso de hurto.

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Mientras tanto, el excandidato presidencial Juan Fernando Cristo apareció en un video haciéndole una petición al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a propósito del asesinato de Acosta.

Alcalde Galán, hay que reaccionar, hay que convocar a la ciudadanía, hay que fortalecer la acción de la Policía. Necesitamos utilizar la inteligencia artificial, multiplicar las cámaras y sistemas de video vigilancia”, dijo Cristo a Galán en parte del video que compartió este miércoles 18 de marzo a través de su cuenta en X.

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