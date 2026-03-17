La violencia e inseguridad en Bogotá no paran y este lunes, 16 de marzo, dejaron una nueva víctima fatal. Todo ocurrió en el barrio Sauzalito, en el sector de Ciudad Salitre.

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De acuerdo con las primeras informaciones, un hombre recibió varios impactos de bala cerca de un paradero de buses. Detrás de todo estarían dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

La víctima fue identificada como Néstor Harry Acosta Leal, quien trabajaba como funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Al parecer, esta persona vivía en ese sector desde hace muchos años, además de que tenía esposa y dos hijos.

Según el diario El Tiempo, Acosta Leal figuraba como propietario de tres apartamentos en el sector de Salitre, a muy pocas cuadras de donde, lamentablemente, fue atacado a disparos y asesinado.

Las autoridades ya se encuentran tras la pista de los señalados asesinos. Foto: @papoaminCD

En un principio, se especuló con que todo se trató de un ataque sicarial, muy parecido al que había ocurrido horas antes en otro punto de Bogotá. Sin embargo, las autoridades precisaron que todo apuntaría a un caso de robo en el que, al parecer, la víctima se resistió.

De hecho, algunos testigos que estaban en la zona confirmaron que poco antes de que uno de los sujetos accionara el arma de fuego, supuestamente hubo un forcejeo con la víctima, que finalmente quedó tendida en el suelo tras las heridas.

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Tras confirmarse la muerte de Néstor Harry, el Acueducto de Bogotá, donde trabajó por más de 20 años, emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido con su trabajador. “Desde la EAAB rechazamos y condenamos de manera categórica este acto de violencia que segó la vida de un ejemplar servidor”, señaló.

“Es un momento triste para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y sus colaboradores, quienes en esta dolorosa circunstancia acompañan a la familia, amigos y allegados de Néstor Harry”, agregó.

Al parecer, todo obedecería a un intento de robo. Foto: Getty Images

Asimismo, indicó que están colaborando con las autoridades, entregando toda la información que sea necesaria para esclarecer este hecho. Las investigaciones se encuentran en curso con el objetivo de capturar a los asesinos y llevarlos tras las rejas.

El alcalde Carlos Fernando Galán también se pronunció por el crimen y dejó en claro que irán hasta el fondo del asunto para que todo sea esclarecido a la mayor brevedad posible.