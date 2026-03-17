Sobrino del trabajador del Acueducto de Bogotá asesinado en sector Salitre hace fuerte cuestionamiento: “Este país se merece algo mejor”

La capital del país está atravesando una de sus problemáticas más graves con relación a la inseguridad, donde en los últimos días se han registrado múltiples hechos violentos que tienen atemorizada a la ciudadanía.

Revelan video del momento exacto del asesinato de un trabajador del Acueducto en Salitre, en Bogotá

En la tarde del lunes 16 de marzo se registró un nuevo hecho sicarial en Bogotá, donde fue asesinado Néstor Harry Acosta Leal, trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

El ataque ocurrió en el barrio Sauzalito, en el sector de Ciudad Salitre, en inmediaciones de la Terminal de Transporte El Salitre, mientras la víctima se encontraba cerca de un paradero de buses.

Sebastián Pardo, sobrino de Néstor Harry Acosta Leal, hizo un pronunciamiento este martes, 17 de marzo, donde agradeció a quienes han honrado la memoria de su tío.

Nuevo asesinato en Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Le quisiera dar las gracias a todas las personas que vinieron a honrar la vida de mi tío, el cual era un gran hombre, un gran padre, gran hermano, gran esposo, una gran persona”, dijo Pardo.

Así mismo, este joven aprovechó el momento para hacer un fuerte cuestionamiento sobre la inseguridad que se vive en el país y especialmente en Bogotá.

“Quisiera hacer un llamado a los colombianos porque tenemos que aprender el valor de la vida humana. Un celular, una bicicleta, un computador que se robe no le va a cambiar su vida, pero sí le afecta la vida a cientos de personas, como pueden ver. Y la verdad que este país se merece algo mejor”, puntualizó el sobrino de Acosta Leal.

#BOGOTÁ | Sebastián Pardo, sobrino de Néstor Harry Acosta, quien fue asesinado ayer en el barrio Salitre, agradeció a quienes han honrado la memoria de su tío e hizo una reflexión: “este país se merece algo mejor”.



Vía: @soysebasherrera. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/6ExAQhPCRQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 17, 2026

SEMANA conoció los detalles del crimen: las declaraciones de los testigos que advierten cómo la víctima fue atacada y forcejeó con el delincuente; luego se apartó al percatarse de que tenía un arma de fuego. Segundos después, se escuchó un disparo.

“Estaba forcejeando y de un momento a otro sacó un arma de fuego; el señor se apartó y el otro hombre se acercó y con un revólver se apoyó en las costillas del señor y le disparó; cayó al suelo y el otro hombre salió huyendo”, reveló el testigo que fue entrevistado por los investigadores.