Bogotá

Revelan video del momento exacto del asesinato de un trabajador del Acueducto en Salitre, en Bogotá

Este material audiovisual ya se encuentra en manos de las autoridades competentes.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

17 de marzo de 2026, 5:34 p. m.
El hecho se registró en inmediaciones de la Terminal El Salitre.
El hecho se registró en inmediaciones de la Terminal El Salitre. Foto: API

La capital del país registró un nuevo hecho de inseguridad en sus últimas horas. Un trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) fue víctima de sicariato en la tarde del 16 de marzo.

El ataque ocurrió en el barrio Sauzalito, en el sector de Ciudad Salitre, contra Néstor Harry Acosta Leal, quien recibió varios impactos de bala cerca de un paradero de buses en las inmediaciones de la Terminal El Salitre.

“Le puso el arma en las costillas”, hablan los testigos del asesinato en el sector de salitre en Bogotá

Mientras las investigaciones avanzan para identificar a los responsables de este hecho violento, se reveló el momento exacto en el que un sujeto abordó a este hombre, que se encontraba sobre el andén.

En el video de una cámara de seguridad del sector, se logra ver cuando el sicario, sin mediar palabra, disparó contra Acosta Leal, quien cayó tendido en el piso mientras el sujeto escapaba rápidamente en una motocicleta que era conducida por su cómplice.

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Este material audiovisual ya se encuentra en manos de las autoridades competentes, lo que será de gran ayuda en la investigación para dar con el paradero de los hombres que cometieron este sicariato.

Así fue el asesinato de un hombre cerca de la Terminal El Salitre, en Bogotá

La EAAB se pronunció en sus redes sociales sobre el asesinato de su colaborador, quien por más de 20 años trabajó en esta compañía: “A su familia, amigos y compañeros les expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este difícil momento. Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia que afectan a nuestra ciudad y confiamos en que las autoridades avancen con celeridad para esclarecer lo ocurrido”.

Por su parte, Natasha Avendaño García, gerente de la EAAB, también lamentó lo sucedido y se solidarizó con la familia y amigos de Acosta Leal. Además, envió un mensaje a las autoridades.

“Espero que prontamente las autoridades capturen y judicialicen a los delincuentes que arrebataron su vida”, detalló Avendaño García en su cuenta de X.