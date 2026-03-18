Juan Fernando Cristo se suma a la campaña presidencial de Iván Cepeda

Se siguen moviendo las fichas de cara a la primera vuelta presidencial, programada para el próximo 31 de mayo: el exministro del Interior de Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo, se adhirió a la campaña de Iván Cepeda.

La noticia se oficializará a las 8:30 de la mañana de este jueves 19 de marzo, en Bogotá. Así lo anunció el aspirante a la Casa de Nariño a través de una publicación en su cuenta de X: “Mañana estaremos juntos, Pacto Histórico y En Marcha”.

Como se recordará, el pasado viernes, Cristo declinó de su aspiración presidencial: “No vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primera vuelta presidencial”.