Política

Juan Fernando Cristo se baja de la carrea presidencial: no inscribirá su candidatura ante la Registraduría

La información fue confirmada por el candidato a través de un video difundido por su equipo de comunicaciones.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 12:30 p. m.
Juan Fernando Cristo
Juan Fernando Cristo Foto: En Marcha

A pocos días de haber anunciado a quién sería su fórmula vicepresidencial, el candidato Juan Fernando Cristo confirmó que competirá en la carrera presidencial y que no inscribirá su candidatura en la Registraduría.

Norma Constanza Vera será la fórmula vicepresidencial de Juan Fernando Cristo

El exministro y dirigente político Juan Fernando Cristo aseguró que tomó esa decisión junto con su movimiento En Marcha y tras consultar a las bases del partido en todo el país.

En un mensaje dirigido a la opinión pública, Cristo agradeció a los ciudadanos que lo acompañaron durante los últimos meses de campaña y recordó que su aspiración presidencial comenzó en noviembre del año pasado, luego de superar un proceso judicial que, según explicó, permitió garantizar los derechos políticos de la militancia y de la dirigencia de su colectividad.

Tres candidatos a la Presidencia se reunieron con Juan Fernando Cristo: ¿en qué van las conversaciones ?
Norma Constanza Vera es la fórmula a la Vicepresidencia del candidato presidencial Juan Fernando Cristo.
Días antes, Cristo habría anunciado que Norma Constanza Vera sería su fórmula a la Vicepresidencia. Foto: Cortesía

“Comenzamos la campaña en noviembre del año pasado, después de tener éxito en una larga lucha ante la justicia colombiana por garantizar los derechos políticos de la militancia y de la dirigencia de nuestro partido En Marcha”, afirmó.

Política

Sergio Fajardo inscribió su candidatura presidencial: “No nos resignamos a que sean los extremos los que nos digan cómo vivimos”

Política

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo inscribieron oficialmente su candidatura a la presidencia y vicepresidencia de Colombia en la Registraduría

Política

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

Tras cancelación de la visita de Delcy Rodríguez, Colombia enviará delegación de alto nivel a Venezuela

Política

“Plumas y lentejuelas”: Petro vuelve a participar en política y habla sobre votación por Juan Daniel Oviedo

Política

Claudia López inscribe su candidatura para las elecciones con Leonardo Huerta como fórmula vicepresidencial

Política

Reconocidos abogados penalistas expresan su apoyo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Nos llenan de ilusión democrática”

El Debate

“Lo noto asustado”: a Petro le respondieron, en vivo, tras participar en política de forma ilegal y hablar de “vampiros, plumas y lentejuelas”

Confidenciales

Felipe Córdoba y Daniel Palacios renuncian a su aspiración presidencial y se unen a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Política

Partido Conservador no tendrá candidato presidencial y definirá a qué aspirante apoyará

El dirigente señaló que la decisión de retirar su nombre de la contienda fue adoptada de manera colectiva, tras escuchar a la militancia, a la dirigencia regional y a los candidatos al Congreso que participaron en las recientes elecciones legislativas.

Juan Fernando Cristo pide rectificación a Abelardo de la Espriella por “semejante infamia”
Juan Fernando Cristo.
Juan Fernando Cristo tomó la determinación luego de conversar con su partido. Foto: En Marcha

Hoy desde En Marcha, de una manera democrática y colectiva, escuchando como siempre lo hacemos la voz de las bases del partido en toda Colombia, hemos tomado una decisión muy importante”, explicó.

Cristo confirmó que finalmente no inscribirá su candidatura presidencial para la primera vuelta. Según indicó, esta determinación también busca aportar mayor claridad al escenario político.

“No vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primera vuelta presidencial. Al no presentar nuestra candidatura, espero también contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia frente a una ciudadanía que se presenta confundida con tantas aspiraciones”, dijo.

A Juan Fernando Cristo le preguntaron si Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella y así respondió
Juan Fernando CristoMinistro del Interior
Juan Fernando CristoMinistro del Interior Foto: COLPRENSA ©

El exministro señaló que en las próximas semanas continuará recorriendo distintas regiones del país para promover los principios liberales y dialogar con la militancia de su movimiento.

Además, anunció que más adelante tomará una decisión política sobre su posición frente a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la cual será comunicada oportunamente a los colombianos. Pese a que no lo ha dicho públicamente, se ha conocido que es muy posible que Cristo, exministro de Petro, aterrice en la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué.