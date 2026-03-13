Juan Fernando Cristo se baja de la carrea presidencial: no inscribirá su candidatura ante la Registraduría

A pocos días de haber anunciado a quién sería su fórmula vicepresidencial, el candidato Juan Fernando Cristo confirmó que competirá en la carrera presidencial y que no inscribirá su candidatura en la Registraduría.

Norma Constanza Vera será la fórmula vicepresidencial de Juan Fernando Cristo

El exministro y dirigente político Juan Fernando Cristo aseguró que tomó esa decisión junto con su movimiento En Marcha y tras consultar a las bases del partido en todo el país.

En un mensaje dirigido a la opinión pública, Cristo agradeció a los ciudadanos que lo acompañaron durante los últimos meses de campaña y recordó que su aspiración presidencial comenzó en noviembre del año pasado, luego de superar un proceso judicial que, según explicó, permitió garantizar los derechos políticos de la militancia y de la dirigencia de su colectividad.

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Días antes, Cristo habría anunciado que Norma Constanza Vera sería su fórmula a la Vicepresidencia. Foto: Cortesía

“Comenzamos la campaña en noviembre del año pasado, después de tener éxito en una larga lucha ante la justicia colombiana por garantizar los derechos políticos de la militancia y de la dirigencia de nuestro partido En Marcha”, afirmó.

El dirigente señaló que la decisión de retirar su nombre de la contienda fue adoptada de manera colectiva, tras escuchar a la militancia, a la dirigencia regional y a los candidatos al Congreso que participaron en las recientes elecciones legislativas.

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Juan Fernando Cristo tomó la determinación luego de conversar con su partido. Foto: En Marcha

“Hoy desde En Marcha, de una manera democrática y colectiva, escuchando como siempre lo hacemos la voz de las bases del partido en toda Colombia, hemos tomado una decisión muy importante”, explicó.

Cristo confirmó que finalmente no inscribirá su candidatura presidencial para la primera vuelta. Según indicó, esta determinación también busca aportar mayor claridad al escenario político.

“No vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primera vuelta presidencial. Al no presentar nuestra candidatura, espero también contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia frente a una ciudadanía que se presenta confundida con tantas aspiraciones”, dijo.

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Juan Fernando CristoMinistro del Interior Foto: COLPRENSA ©

El exministro señaló que en las próximas semanas continuará recorriendo distintas regiones del país para promover los principios liberales y dialogar con la militancia de su movimiento.

Además, anunció que más adelante tomará una decisión política sobre su posición frente a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la cual será comunicada oportunamente a los colombianos. Pese a que no lo ha dicho públicamente, se ha conocido que es muy posible que Cristo, exministro de Petro, aterrice en la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué.