Juan Fernando Cristo pide rectificación a Abelardo de la Espriella por “semejante infamia”

El candidato presidencial se refirió a comentarios que, según sostuvo, hizo en su contra el abogado y también aspirante a la Casa de Nariño.

Redacción El Debate
16 de febrero de 2026, 1:09 p. m.
Abelardo de la Espriella y Juan Fernando Cristo, candidatos presidenciales.
Abelardo de la Espriella y Juan Fernando Cristo, candidatos presidenciales. Foto: Fotografías de SEMANA

El exministro del Interior y actual aspirante presidencial Juan Fernando Cristo habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, en la que se refirió a las elecciones del 8 de marzo de 2026, en las que se elegirá el Congreso de la República y se llevarán a cabo diversas consultas internas para elegir candidato a la Presidencia de la República, Cristo se refirió a su incidente con el abogado y candidato Abelardo de la Espriella.

¿Qué fue lo que pasó? “Eso me pregunto yo. No sé, la semana pasada hubo un episodio, que nuevamente revivieron la relación de abogado cliente de Abelardo de la Espriella con el señor David Murcia y, como sacado del sombrero del cubilete, el señor De la Espriella en una declaración dice que la abogada del señor Murcia, la señora Sondra Macollins, a quien no conozco, tiene un esposo, a quien tampoco conozco, que es contratista del Estado y que es socio mío”, aseguró Cristo.

“Ni siquiera el nombre, no recuerdo el nombre, a quien no conozco, nunca ha tenido nada que ver en eso. Me parece una ligereza impresionante de alguien que está aspirando a dirigir el Estado colombiano”, agregó el aspirante presidencial.

La entrevista completa con Juan Fernando Cristo:

“Yo le he pedido hoy una rectificación formalmente; él ya sacó por ahí un trino tratando de decir que no se estaba refiriendo a mí, pero obviamente allá por la puerta de atrás. Estamos pidiendo una rectificación en términos constitucionales y legales en las mismas redes que publicó semejante infamia, semejante calumnia, y yo espero que el doctor De la Espriella reconozca gallardamente una equivocación que cometió conmigo y que rectifique, de esa manera, o si no tocará proceder a las acciones judiciales”, agregó.

Cristo dijo que irá a las elecciones presidenciales, no a consultas, y por eso consideró que lo realmente importante este 8 de marzo será conocer cómo quedará el Congreso de la República.

Cristo también fue consultado por las encuestas presidenciales, que dan un liderazgo a Abelardo de la Espriella y al senador Iván Cepeda. “Nosotros somos un partido de centroizquierda (En Marcha), somos un partido socialdemócrata; demócrata, obviamente nunca votaríamos por Abelardo de la Espriella, pero hoy yo no me atrevo todavía… vamos a dar la pelea, vamos a dar una batalla, yo sé que hay muchos sectores, incluso ‘apostadores’, que solamente están viendo los dos extremos: la candidatura de Cepeda en la izquierda y la candidatura De la Espriella en la derecha, que parece que lo demás desapareciera”.

“Tenemos tres meses de campaña para plantear nuestras tesis, para visitar las distintas regiones de Colombia, para decirle a los colombianos que hay que avanzar, pero que hay que hacer acuerdos para avanzar y que este país necesita un liderazgo que convoque y no un liderazgo que nos divida aún más”, agregó el exministro del Interior, quien se mostró positivo de cara a la contienda y pese a que las encuestas no le dan posibilidades de ganar.

“Yo he tenido la experiencia, el liderazgo, para construir consensos y los resultados. Porque aquí todo el mundo a veces sale y habla de consensos. Tenemos los resultados en la Ley de Víctimas, en los Acuerdos de Paz, ahora en la autonomía territorial que lideramos en el Congreso, la reforma constitucional del fortalecimiento de los recursos de departamentos y municipios del país. Hemos demostrado que somos capaces de generar consensos y vamos poco a poco; estamos empeñados en conquistar los corazones y las mentes de los colombianos”, apuntó.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor o la vencedora asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

