A Juan Fernando Cristo le preguntaron si Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella y así respondió

El candidato presidencial habló claro en El Debate de SEMANA.

Redacción Debate
16 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella.
Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images y SEMANA, respectivamente.

Juan Fernando Cristo, candidato presidencial del partido En Marcha, anunció que va a primera vuelta solo, luego de haberse desligado de las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

En El Debate de SEMANA, Juan Fernando Cristo fue consultado sobre los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en caso de que ambos llegaran a pasar a una segunda vuelta de las elecciones.

YouTube video ExauBiCCg9o thumbnail

“Nosotros somos un partido de centro izquierda [En Marcha], somos un partido social demócrata, obviamente nunca votaríamos por Abelardo de la Espriella, peo hoy yo no me atrevo todavía...vamos a dar la pelea, vamos a dar una batalla, yo sé que hay muchos sectores, incluso ‘apostadores’, que solamente están viendo los dos extremos: la candidatura de Cepeda en la izquierda, y la candidatura De la Espriella en la derecha, que parece que lo demás desapareciera”, dijo Cristo en El Debate.

En tal sentido, Cristo recalcó que no se puede dar por hecho que Cepeda y De la Espiella son los candidatos que llegarán a la segunda vuelta de la elecciones presidenciales.

“Tenemos tres meses de campaña para plantear nuestras tesis, para visitar las distintas regiones de Colombia, para decirle a los colombianos que hay que avanzar, pero que hay que hacer acuerdos para avanzar y que este país necesita un liderazgo que convoque y no un liderazgo que nos divida aún más”, agregó Cristo.

En desarrollo…

