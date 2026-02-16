El Debate

Juan Fernando Cristo propone acabar con la Supersalud, el Inpec y el CNE, y dice cómo reemplazarlos: “Politiquería y corrupción”

El candidato presidencial lanzó una controvertida propuesta por cuenta de la corrupción que se ha visto en estas instituciones.

Juan Fernando Cristo pasó por el estudio de SEMANA.
Juan Fernando Cristo pasó por el estudio de SEMANA.

Juan Fernando Cristo habló en El Debate de SEMANA acerca de la realidad que se vive en el país y de lo que será la carrera para llegar a la Casa de Nariño en reemplazo del presidente Gustavo Petro.

El candidato presidencial, entre otras cosas, se refirió a la corrupción que se ve en el Estado y por eso lanzó una controversial propuesta: acabar con varias entidades que, desde su punto de vista, se han convertido en focos de politiquería.

La primera en la lista es la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), ya que considera que en los últimos años ha sido un “foco de politiquería y corrupción”.

El Debate, entrevista de Yesid Lancheros director de Semana, al precandidato presidencial Juan Fernando Cristo.
Juan Fernando Cristo se bajó del Frente por la Vida.

“No vigila y no controla los recursos que se pierden y por eso hemos propuesto acabar con la Supersalud y crear un ente autónomo, independiente, despolitizado y transparente”, dijo.

En ese sentido, indicó que la idea sería que los integrantes de este se elijan por concurso público y que funcione muy parecido a la junta del Banco de la República.

Una particularidad es que iría más allá del gobierno que esté en ese momento, con lo que tendría una mayor independencia. “No podemos estar teniendo un superintendente cada seis meses”, comentó.

Un ente que nos garantice a los colombianos que ni un peso de la salud se pierde. (…) Las intervenciones de este gobierno y de los anteriores al final nunca terminaron sirviendo y el remedio es peor”, agregó.

La segunda entidad que acabaría sería el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), del que considera que la política carcelaria en Colombia no ha funcionado.

Juan Fernando Cristo quiere ser presidente de Colombia.

Es uno de esos temas que se vuelve un problema de Estado y no de ningún gobierno. Siempre pasa que no se cumple el propósito de la resocialización”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que debe permitir más participación del sector privado en esta cuestión, pues, desde su visión, esto ayudaría muchísimo a disminuir las complejidades que se tienen con el manejo de las cárceles.

La tercera institución que Cristo propone que se acabe es el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha recibido fuertes críticas por no permitir que Iván Cepeda participe en la consulta del Frente por la Vida.

El también abogado aseguró que cada vez queda en evidencia que hay un deterioro del sistema político del país y, por lo mismo, es que el dinero termina siendo uno de los principales protagonistas en medio de las elecciones.

“Tenemos que acabar el CNE porque si no hay una autoridad independiente, autónoma, que no responda a los partidos, pues cómo pretendemos combatir la corrupción electoral; ahí no hay reglas de juego claras”, manifestó.

En esa línea, propuso la creación de una sola autoridad electoral que tenga requisitos de magistrados y que trascienda más allá de los periodos de los gobiernos.

