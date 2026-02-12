Judicial

Tribunal negó tutela que buscaba que Iván Cepeda participara en la consulta del 8 de marzo: “Es improcedente”

El accionante aseguraba que el CNE había tomado una decisión desprovista de razones jurídicas.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 5:12 p. m.
El senador y precandidato a la Presidencia, Iván Cepeda.
El senador y precandidato a la Presidencia, Iván Cepeda. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

En un fallo de cinco páginas, la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Antioquia declaró improcedente la acción de tutela que presentó un ciudadano contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que negó la participación de Iván Cepeda en la llamada consulta del Frente por la Vida que se realizará el próximo 8 de marzo.

El tutelante aseveró que el CNE incurrió en una decisión antidemocrática, sesgada y desprovista de razones jurídicas claras. Por esto, pidió la protección de los derechos a la participación democrática, al debido proceso y la confianza legítima en el proceso electoral.

Sin embargo, el Tribunal le respondió que adelantaría un estudio de no ser por el hecho de que el mismo Iván Cepeda manifestó públicamente su intención de renunciar a la mencionada consulta, por lo que no existe un motivo para estudiar de fondo la tutela que presentó el ciudadano Édgar Alberto Vargas González.

“Incumbiría al Tribunal considerar las razones del accionante y analizar la viabilidad de la decisión deducida, si no fuera porque, en últimas, esta perdió toda su razón de ser a partir de los eventos que siguieron a su radicación”, señaló el Tribunal.

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

