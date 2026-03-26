Los reclamos de la defensa de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro al juez a cargo del proceso en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, están justamente en las decisiones que, en criterio del abogado, resultan “asimétricas” comparadas con otras que se tomaron en la misma instancia.

Estos son los detalles de una investigación por presunta violación de datos que comprometería a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y que dejaría como víctima a Day Vásquez

El abogado hizo duros reclamos para advertir que un paquete de pruebas que fueron admitidas de cara al juicio y en contra del hijo del presidente, no constituye la norma más básica en materia de legalidad; de ahí la necesidad de acudir a las herramientas legales que tienen en el propósito de excluir algunas y admitir otras.

“De la manera más respetuosa y de verdad que le pido excusas por la incomodidad que le vaya a generar, pero vengo diciéndole que sus decisiones son asimétricas y así las he sentido aquí, y esto lo digo también para el Tribunal con el mayor respeto, deja a la defensa que demuestre, no su señoría, la Fiscalía es a quien le corresponde y no existe eso”, señaló el abogado.

Aseguró la defensa que las garantías procesales no son solamente para el hijo del presidente, sino para los ciudadanos; en este caso, su advertencia radica en el riesgo de igualdad de fuerzas a la hora de enfrentarse en juicio, particularmente por los elementos de prueba que incluye la Fiscalía y que repone la defensa.

En la misma audiencia, la defensa de Nicolás Petro acudió a la absolución del expresidente Álvaro Uribe para advertir que muchos de esos elementos de prueba que llevaron a la absolución del exmandatario tenían origen ilícito, en especial la interceptación, que para la Fiscalía, en ese momento, era la prueba fundamental.

“La extracción de la información obtenida es de forma ilícita y le voy a citar una decisión, su señoría, de segunda instancia del honorable Tribunal de Bogotá, en donde absuelven al expresidente Álvaro Uribe y por qué lo observen: le hicieron una interceptación accidentada, porque no había motivo fundado, para interceptarlo y entonces el haber encontrado información sin que hubiera una legitimidad en la técnica del investigador deja como ilícita esa evidencia obtenida”, señaló el abogado.

Durante la audiencia, el abogado advirtió que, en el caso del expresidente Uribe, el Tribunal de Bogotá advirtió que los elementos de prueba, puntualmente las interceptaciones, no fueron obtenidos con las condiciones de ley que exige la norma y por esa razón fueron excluidos en la segunda instancia; de ahí, según su criterio, debería analizarse bajo la misma lógica en el proceso contra Nicolás Petro.

“Es lo que sucede aquí, todo lo que se tuvo con ese celular es ilícito, no había motivo fundado como en el caso de Álvaro Uribe Vélez, no había descubrimiento como en el caso de Álvaro Uribe Vélez, no había competencia como en el caso de Álvaro Uribe Vélez, no hubo control judicial pertinente como en el caso de Álvaro Uribe Vélez. ¿por qué aquí no se aplica lo que ha dicho el Tribunal?”, dijo el abogado.

El defensor incluso acusó a los investigadores del CTI de tener un “interés morboso” al momento de grabar el procedimiento de captura de Nicolás Petro y donde estaba también Laura Ojeda, en la madrugada y en un apartamento del norte de Barranquilla.