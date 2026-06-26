MinDefensa dijo que si se verifican audios, donde se pedía jugar a los congelados con el Clan del Golfo, se “está promoviendo la acción criminal”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se desmarcó de la administración del exministro Iván Velásquez, sobre las decisiones que se pudieron tomar frente una presunta inacción de la fuerza pública contra el Clan del Golfo.

El Clan del Golfo, de alias Chiquito Malo, fue el que más creció. Foto: CORTESIA

“Respecto a los audios que salieron en un medio de comunicación, corresponden al periodo del exministro Velázquez, y será la procuraduría y los entes de control y autoridades judiciales quienes determinen las acciones a seguir”, dijo el ministro Sánchez.

Agregó que: “Solo puedo hablar durante mi tiempo como ministro de defensa nacional. Y durante este tiempo, en ningún momento hemos recibido la orden de no hacer operaciones contra los delincuentes”.

Es de anotar que sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, quedó mal parado frente a su política de Paz Total, que permitió el incremento de los grupos criminales en el país, como el caso del Clan del Golfo, que se fortaleció en un 36 %.

El Clan del Golfo se hizo extremadamente rico durante el gobierno Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Además de esto, Caracol Televisión reveló unos audios en donde el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, le proponía a alias Jerónimo, delegado del Clan del Golfo jugar a los congelados, es decir, que la fuerza pública no haría acciones en su contra.

Es de recordar que durante el inicio del gobierno Petro, se le ordenó a la fuerza pública frenar las operaciones ofensivas contra los principales grupos criminales del país al decretarse un cese al fuego.

SEMANA reveló un informe de inteligencia de las agencias de seguridad del Estado, en donde se revela cómo los grupos criminales llegaron a casi 30 mil hombres que han ocupado 420.000 kilómetros del territorio nacional. Es decir , que hacen presencia en el 36% del país.

El Clan del golfo se modernizó durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Ejército

Incluso las cifras muestran que el Clan del Golfo se hizo extremadamente millonario durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde fortalecieron sus negocios criminales como el narcotráfico y la minería ilegal.