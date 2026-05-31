En la mañana de este domingo 31 de mayo, las Fuerzas Militares adelantaron un operativo en contra de las estructuras de la banda criminal del Clan del Golfo que delinquen entre los departamentos del Chocó y el Valle del Cauca.

El general Hugo López, comandante de las FFMM, confirmó que en pleno día electoral se ejecutó un bombardeo contra el Clan del Golfo entre Chocó y Valle del Cauca. La operación avanza en estos momentos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/S1gqj1ZIxG — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

El general Hugo López, comandante de las FF.MM., en la instalación del puesto de mando unificado para la jornada electoral, entregó detalles sobre la operación militar contra la subestructura Frente Valle -Yefferson Madera Jiménez.

Esta subestructura adelanta desde hace varios meses una negociación de paz con el Gobierno Petro.

El oficial aseveró que el operativo es adelantado por integrantes de la Policía Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea.

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“Estamos detrás de un bandido que es alias Machín o el Viejo de esta estructura criminal del Clan del Golfo”, explicó el general López.

En medio del operativo, varias aeronaves que le prestaban asistencia y protección a las tropas que estaban en tierra fueron atacadas.

El comandante de las FFMM, general Hugo López, aseguró que “no hay limitaciones” para ejecutar el bombardeo que se desarrolla entre Valle y Chocó contra el Clan del Golfo, la estructura que adelanta con el Gobierno Petro una negociación de paz. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/f2AWFDmAZ2 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

Por el momento, indicó el general, no existe un resultado concreto sobre el mencionado operativo. “Esperamos que esta sea otra operación militar exitosa”.

¿La subestructura adelanta negociaciones con el Gobierno?

El comandante de las Fuerzas Militares respondió tajantemente que no existe ninguna zona vedada para la ejecución de operativos en contra de los grupos o estructuras armadas ilegales.

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“Nosotros estamos adelantando operaciones contra todos los grupos criminales y organizados del país (...) Seguimos con el desarrollo de los operativos”, explicó.

Frente al hecho que esta subestructura del Clan del Golfo estaría adelantado acercamientos o negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro, el oficial enfatizó que este tipo de situaciones no pueden frenar el accionar de las autoridades en contra de estas estructuras criminales.

“No hay limitación para las Fuerzas Militares, no hay cese al fuego vigente con ninguna estructura. Estamos en cumplimiento de la Constitución y la ley, y eso es lo que estamos haciendo.

En referencia a la mencionada subestructura criminal, el general indicó: “Tenemos información de inteligencia de que es una estructura de más o menos de 80 hombres, distribuida en varios sectores”.

¿Afectaciones a la jornada electoral?

Igualmente, el general López señaló que los operativos no han afectado la jornada electoral en estas regiones de los departamentos de Chocó y el Valle del Cauca.

“Es en una zona muy selvática, los pobladores de estas regiones pueden salir a votar con tranquilidad”, enfatizó.