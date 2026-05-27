Comandante del Ejército entregó detalles del atentado contra un batallón en La Guajira: el ELN usó 12 cilindros bomba

El comandante del Ejército, el general Royer Gómez, entregó detalles de la acción terrorista que lanzó el ELN contra un batallón en La Guajira, donde resultaron heridos 12 uniformados.

Vehículo que usó el ELN para lanzar explosivos contra el Ejército en La Guajira. Foto: Blu Radio.

El alto mando militar confirmó que fueron lanzados 12 cilindros bomba contra los militares. Dijo que, de ese número, tres explotaron y los nueve restantes impactaron contra el batallón y otras edificaciones, pero no estallaron.

El general Gómez atribuyó la acción criminal a la estructura Seis de Diciembre de la guerrilla del ELN. De acuerdo con el alto mando militar, esta facción fue la encargada de usar un vehículo civil para lanzar los explosivos contra los militares.

Atentado en batallón militar de La Guajira. Foto: Tomada de redes sociales

Sobre el atentado terrorista, el Ejército dijo que: “rechaza categóricamente el acto terrorista registrado en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 de nuestros soldados y puso en riesgo la integridad de la población civil”.

Añadió la institución castrense que “esta acción criminal, que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes”.

“Las tropas de la Primera División mantienen el despliegue operacional en la zona, fortaleciendo las medidas de seguridad y trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y demás autoridades para velar por la protección de los ciudadanos y ubicar a los responsables de este atentado terrorista”, añadió el Ejército.

Atentado en batallón militar de La Guajira. Foto: Tomada de redes sociales

El ELN se encuentra dentro del proyecto de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. En medio de las conversaciones que se encuentran congeladas, la guerrilla no ha frenado su accionar delincuencial, como son secuestros de miembros de la Fuerza Pública e integrantes de la Fiscalía.