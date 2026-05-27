“Una acción cobarde”: minDefensa condenó atentado contra batallón del Ejército en La Guajira; 12 militares resultaron heridos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el más reciente atentado en contra de un batallón del Ejército en la Guajira.

El ministro calificó el acto terrorista como una “acción cobarde”. “Además de ser un crimen de lesa humanidad y violacion de los derechos humanos, el terrorismo es una acción cobarde y de debilidad del cartel de asesinos y secuestradores del ELN”, añadió el ministro Sánchez.

Así mismo, indicó que: “la reacción ante los fuertes golpes que la Fuerza Pública le ha asestado a este cáncer criminal, son los ataques terroristas, como el perpetrado por el ELN a un Batallón del Ejército en Riohacha, Guajira”.

Atentado en batallón militar de La Guajira. Foto: Tomada de redes sociales

De igual manera, el ministro recordó que existen recompensas para quien brinde información que permita anticipar actos terroristas.

“El terrorismo se combate con prevención, y la clave de ello es la información. Hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar efectivamente cualquier atentado terrorista y capturar a los responsables. Llame al 157″, agregó el Ministro.

Por su parte el Ejército reaccionó al ataque contra la institución militar indicando que: “El Ejército Nacional rechaza categóricamente el acto terrorista registrado en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 de nuestros soldados y puso en riesgo la integridad de la población civil”.

Añadió la institución militar que: “esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes”.

La información sobre el atentado terrorista señala que el ELN lanzó varios artefactos explosivos contra la unidad militar. El método usado, según las primeras informaciones, es el de utilizar tatucos como ramplas para la expulsión de cilindros de gas propano acondicionados con explosivos.