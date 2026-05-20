Ejército frustra atentado terrorista del ELN en Norte de Santander; se iban a usar tatucos para lanzar explosivos

En las últimas horas, el Ejército frustró un atentado terrorista que pretendía cometer el ELN contra las tropas en Norte de Santander. De acuerdo con la información militar, los guerrilleros pretendían lanzar explosivos contra las tropas usando tatucos.

Artefactos del ELN con los que iba a atacar a las tropas. Foto: Ejército

“La operación se desarrolló en la vereda El Molino, municipio de Hacarí, Norte de Santander, donde, gracias a información suministrada por la Red de Participación Ciudadana y mediante labores de reconocimiento y vigilancia con sistemas aéreos no tripulados (UAS), los soldados identificaron estructuras utilizadas para el lanzamiento de explosivos”, indicó el Ejército.

Agregó la autoridad militar que “estas acciones tendrían como finalidad atacar la Base Táctica Intermedia ubicada en esta zona estratégica del departamento”.

De igual manera, dijo el Ejército que “con el desarrollo de estas tareas tácticas, se evitó una posible acción terrorista que habría puesto en riesgo la integridad de la población civil y del personal militar desplegado en el sector”.

Ejército frustró atentado del ELN en Norte de Santander. Foto: Ejército

Tras la ubicación de los explosivos, señaló el Ejército: “De manera controlada y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, las unidades militares realizaron la destrucción del material encontrado y continúan adelantando operaciones ofensivas para neutralizar acciones terroristas por parte de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país”.

Es de anotar que en Norte de Santander la guerrilla del ELN mantiene una ofensiva criminal con varias de sus estructuras. La ofensiva no solamente es contra las autoridades del Estado, sino también contra otras estructuras ilegales como las disidencias de las Farc.

El presidente Gustavo Petro incluyó al ELN en su política de paz total. Foto: Presidencia

En el Catatumbo están las disidencias de alias Calarcá con el frente 33 de alias Andrey y alias Jhon Mechas. Estos hombres han mantenido una guerra a muerte con el ELN, que ha dejado más de 50.000 desplazados y más de cien muertos.

Las dos estructuras han hecho parte del proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro.