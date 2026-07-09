Contrario a Petro, ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que el presidente de la República a partir del 7 de agosto es De La Espriella

Contrario a lo que ha dicho el presidente saliente Gustavo Petro, que no reconoce a Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia luego del 6 de agosto, su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que las autoridades electorales ya se pronunciaron.

Dijo que la Fuerza Pública respetará lo que eligieron los colombianos en el ejercicio democrático. “Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026, el doctor De La Espriella y también es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto, el presidente Gustavo Petro”, dijo Sánchez.

Agregó el ministro saliente que: “Eso es lo que cumpliremos nosotros, respetar esa decisión de una autoridad electoral, respetar esa decisión que tuvieron los colombianos en las urnas, y eso confirma aún más que la Fuerza Pública, el sector defensa, es un garante de la democracia”.

El presidente, Gustavo Petro, ha insistido en no reconocer triunfo de Abelardo De La Espriella. Foto: Foto de Ovidio González - Presidencia de la República

Así mismo, indicó cuál será el papel del sector defensa en medio de la transición de los dos gobiernos. “Nada más es cumplir lo que diga el señor presidente dentro de sus facultades legales y acorde a la constitución y la ley hasta el 6 de agosto, y cumplir las órdenes acorde a las facultades legales, ir respondiendo a la Constitución y la ley del nuevo presidente”, señaló Sánchez.

El pronunciamiento del ministro de Defensa se da en medio de los llamados de desobediencia civil que han hecho Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda, quien insisten en un supuesto fraude electoral.

Las declaraciones del ministro Sánchez se dieron durante la rendición de cuentas que hizo de su sector, donde presentó los resultados alcanzados desde que llegó a dicha cartera.

Elecciones del 2026 dejaron como resultado la victoria de Abelardo De La Espriella. Foto: Liliana Rincón

“Aquí la Fuerza Pública es garante de la democracia. La Fuerza Pública es garante de lo que hayan decidido los colombianos en las urnas, garante de lo que se hayan pronunciado las instituciones, pero también respetuosa de todas las decisiones que se tomen en términos legales, y también responsable de cumplir con lo que vea confiado el pueblo colombiano”, dijo el ministro de Defensa saliente.