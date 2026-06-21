En medio de la tensión política que dejó la segunda vuelta presidencial, el mandatario, Gustavo Petro, publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que pidió a abogados y sectores afines a su proyecto político acompañar los escrutinios en todo el país. Aseguró que el resultado del preconteo todavía no puede considerarse definitivo.

El mensaje de Gustavo Bolívar tras la derrota de su candidato Iván Cepeda y el triunfo del presidente electo Abelardo De La Espriella

“Solicito a todas las abogadas y abogados demócratas asistir a los escrutinios en toda Colombia. Vayan en masa a Corferias en Bogotá”, escribió el mandatario.

Petro afirmó que la diferencia reportada en el preconteo, cercana al 0,3 % a favor de Abelardo De La Espriella, podría modificarse durante el escrutinio oficial. Según sostuvo, históricamente las diferencias registradas en los preconteos han sido ajustadas una vez se revisan las actas electorales.

El jefe de Estado también aseguró que más de 33.000 mesas fueron impugnadas y pidió especial atención a los votos provenientes del exterior.

Además, mencionó presuntas afectaciones relacionadas con los sistemas tecnológicos utilizados durante la jornada electoral.

En uno de los apartes más polémicos de su pronunciamiento, Petro advirtió sobre lo que considera un riesgo para el futuro político del país. “Si lo segundo se impone, es el comienzo del fascismo”, escribió al referirse a sectores que, según él, buscan desmontar el proyecto político que ha liderado durante los últimos años.

El mandatario hizo un llamado a sus seguidores a evitar cualquier escenario de confrontación. “Hay grupos fascistas esperando la confrontación hoy, no les demos lo que quieren”, señaló, al tiempo que pidió mantener la organización política y la movilización de manera pacífica.

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Petro también defendió el legado de su administración y afirmó que las reformas impulsadas por el llamado Gobierno del Cambio dejarán una huella en la historia del país. “Los hechos del Gobierno del Cambio son imborrables y quedarán en la historia de Colombia”, manifestó.

Finalmente, reconoció que la votación alcanzada por el sector político representado por Iván Cepeda refleja un crecimiento importante del proyecto progresista en Colombia.

Sin embargo, insistió en esperar los resultados definitivos de los escrutinios y concluyó su mensaje con una frase que ha generado múltiples reacciones: “Ojalá los escrutinios encuentren la verdad”.