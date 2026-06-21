¿Cuántos votos se recuperaron en los escrutinios hace cuatro años en segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta presidencial de 2026 volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Colombia: la diferencia entre el preconteo y los escrutinios oficiales.

Mientras el país sigue analizando los resultados de la jornada electoral de este domingo, distintos sectores políticos han recordado lo ocurrido hace cuatro años, cuando durante el proceso de escrutinio para las elecciones al Congreso de la República se recuperaron cerca de 500.000 votos del Pacto Histórico que inicialmente no aparecían reflejados en el preconteo.

Conteo de votos en Corferias Foto: Alejandro Acosta

Los escrutinios son el mecanismo oficial mediante el cual las autoridades electorales verifican mesa por mesa los resultados de una elección.

A diferencia del preconteo, que tiene un carácter únicamente informativo y busca ofrecer una tendencia rápida de los resultados, los escrutinios permiten corregir errores de digitación, inconsistencias en los formularios y reclamaciones presentadas por campañas, partidos y testigos electorales.

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Según dirigentes del Pacto Histórico, en las elecciones al Congreso de la República de 2022 se logró recuperar alrededor de medio millón de votos durante la revisión de las actas electorales. Estos sufragios no habían sido contabilizados correctamente en el preconteo, por lo que fueron incorporados posteriormente durante el proceso oficial de consolidación de resultados.

El antecedente se convirtió en uno de los ejemplos más citados sobre la importancia de la vigilancia electoral y el papel de los testigos en cada mesa de votación.

También evidenció que los resultados preliminares pueden registrar diferencias frente a los datos definitivos, especialmente en una elección de alcance nacional donde participan millones de votantes.

Conteo de votos en Corferias Foto: Alejandro Acosta

La experiencia de hace cuatro años es recordada nuevamente en medio de la segunda vuelta presidencial de 2026. Para expertos en temas electorales, el episodio demuestra que el escrutinio es una etapa fundamental para garantizar que cada voto depositado por los ciudadanos sea contado de manera correcta y transparente.

Aunque en la mayoría de los casos las variaciones entre preconteo y escrutinio no modifican el resultado final de una elección, sí pueden influir en las cifras definitivas de cada candidatura. Por eso, las campañas políticas mantienen una estrecha vigilancia sobre este proceso y despliegan equipos jurídicos y testigos para acompañar la revisión de las actas.