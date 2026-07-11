Temblor en Colombia hoy sábado 11 de julio: esto reportan

Este sábado, 11 de julio, en horas de la madrugada, se registró un sismo en Colombia que tuvo como epicentro el municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), ese sismo se registró sobre las 3:23 a. m. y tuvo una magnitud de 3.0, con una profundidad superficial.

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Por el momento, no hay reportes de organismos locales sobre alguna situación adversa en la zona tras ese movimiento telúrico.

Recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano ante un sismo

Durante un sismo, el SGC aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato. Si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas, según el lugar en el que se encuentre: