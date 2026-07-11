Temblor en Colombia hoy sábado 11 de julio: esto reportan

Este sábado, 11 de julio, en horas de la madrugada, se registró un sismo en Colombia que tuvo como epicentro el municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá.
De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), ese sismo se registró sobre las 3:23 a. m. y tuvo una magnitud de 3.0, con una profundidad superficial.
Por el momento, no hay reportes de organismos locales sobre alguna situación adversa en la zona tras ese movimiento telúrico.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-11, 03:23 hora local Magnitud 3.0, Profundidad superficial, San Vicente del Caguán - Caquetá, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/86Fo4oQd7d— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 11, 2026
Recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano ante un sismo
Durante un sismo, el SGC aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato. Si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.
La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones específicas, según el lugar en el que se encuentre:
- En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
- En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
- Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.