Joropo al Parque en Bogotá: fechas y programación para disfrutar gratis este festival

Bogotá se alista para recibir este sábado 11 y domingo 12 de julio, el Festival Joropo al Parque 2026 que se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar, centro de la ciudad.

Desde el Distrito recordaron que dicho festival que será gratuito, contará con la presencia de agrupaciones nacionales, artistas distritales y llevará al escenario un espectáculo de copleros venezolanos y colombianos, quienes se enfrentarán en un duelo de contrapunteo.

“En esta edición pondrá el foco en la oralidad como fuerza creadora bajo el concepto La fuerza de la palabra: Tradición oral que late en contrapunteo, que es una práctica que articula la creación literaria de coplas, el dominio de los códigos culturales de los Llanos y la interpretación de los golpes tradicionales del joropo", destacaron desde la Alcaldía de Bogotá.

En cuanto a los dos artistas internacionales que estarán en este evento, Cheo Hurtado, considerado uno de los grandes intérpretes del cuatro y ganador del Premio Nacional de Cultura de Venezuela.

Dicha cuota internacional la completa Armando Martínez, ‘El Cantaclaro de Venezuela’, quien interpreta temas como Luna del Capanaparo y El gabán coleador, canciones en las que combina el joropo recio y el criollo.

Respecto a agrupaciones nacionales, estará Bandolas del Llano Adentro, propuesta constituida alrededor de algunas familias del Casanare en las que sobresalen figuras como Víctor Espinel, reconocido cantador de corridos, coplero y portador de cantos de trabajo, y Carlos Julio Flores, uno de los cantadores más importantes de los festivales de bandola.

“Cabrestero, llega desde Villavicencio, la academia presentará en el festival una muestra que combina danza y música. También participará el cantante Víctor Julio Rojas, una de las voces más representativas de la música llanera colombiana, con una trayectoria ligada a los principales festivales de la Orinoquia”, agregaron.

Y eso no es todo. Los asistentes al Festival Joropo al Parque 2026 podrán deleitarse con los Versos sin Fronteras, un espectáculo de improvisación que reunirá a ocho copleros de Colombia y Venezuela.

“En este duelo participarán los colombianos Pío Abril, Luis Velandia, Jhimy Ortiz, Julieth Esteban Gualdrón y José Camargo, junto a los venezolanos Kaína Gota, Yanira Rojas y Rafael Mata. A través de sus coplas circularán relatos, refranes, saberes y formas de habitar los Llanos que han pasado de generación en generación”, advirtieron desde el Distrito.

Además, ocho agrupaciones distritales ocuparán la tarima principal de este evento que congregará a los capitalinos alrededor de la música llanera.