El cantante venezolano Reynaldo Armas, el maestro del cuatro Cheo Hurtado, la academia Cabrestero y el intérprete Armando Martínez encabezan la programación de la quinta edición del Festival Joropo al Parque, que se realizará el 11 y 12 de julio de 2026 en la Plaza de Bolívar, con entrada libre. Este encuentro, organizado por el Idartes, reunirá, además, a agrupaciones nacionales, artistas distritales y llevará al escenario un espectáculo de copleros venezolanos y colombianos, quienes se enfrentarán en un duelo de contrapunteo.

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Programación artística

Jhon Moreno, curador de Joropo al Parque 2026, indica que la apuesta curatorial de este año se enfoca en la oralidad, uno de los pilares fundamentales de la cultura llanera: “El festival abordará esta tradición viva a través del contrapunteo, una práctica que articula la creación literaria de coplas, el dominio de los códigos culturales de los Llanos y la interpretación de los golpes tradicionales del joropo”.

De esta manera, el evento contará en esta edición con tres artistas internacionales de amplia trayectoria. Reynaldo Armas, uno de los compositores e intérpretes más influyentes de la música llanera de las últimas décadas y ganador del Grammy Latino en el 2013, lidera la programación. Entre sus temas más destacados están Usted me va a perdonar, Egoísmo, Mi amigo el camino, entre otros.

Desde Venezuela también llegará Cheo Hurtado, considerado uno de los grandes intérpretes del cuatro y ganador del Premio Nacional de Cultura de Venezuela. Hurtado presentará en Bogotá el proyecto Cuatro Arpas y un Cuatro, propuesta que explora las posibilidades sonoras de este instrumento clásico de los Llanos.

Agrupación Libardo Olarte Foto: cortesía Idartes / A.P.I.

La cuota internacional se completa con Armando Martínez “El Cantaclaro de Venezuela”, conocido por la potencia de su voz, con la que interpreta temas como Luna del Capanaparo y El gabán coleador en los que combina el joropo recio y el criollo.

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La representación nacional llegará con Bandolas del Llano Adentro, propuesta constituida alrededor de algunas familias del Casanare en las que sobresalen figuras como Víctor Espinel, “Gallo Giro” como es reconocido este compositor, que también es cantante de música llanera y destacado portador de los Cantos de Trabajo de Llano, y Jesús Danilo Flores, uno de los cantadores más importantes de los festivales de bandola.

Desde Villavicencio, la academia Cabrestero presentará en el festival una muestra que combina danza y música. También participará el cantante Víctor Julio Rojas, una de las voces más representativas de la música llanera colombiana, con una trayectoria ligada a los principales festivales de la Orinoquia.

Duelo de contrapunteo

Durante las dos jornadas del evento tendrá lugar Versos sin Fronteras, un espectáculo de improvisación que reunirá a ocho copleros de Colombia y Venezuela. El montaje pondrá en escena el contrapunteo, una de las expresiones más complejas y significativas de la tradición oral llanera, en la que dos o más improvisadores sostienen un diálogo en verso a partir de la agilidad mental, el conocimiento del territorio y la creatividad.

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En este duelo participarán los colombianos Pío Abril, Luis Velandia, Jhimy Ortiz, Julieth Esteban Gualdrón y José Camargo, junto a los venezolanos Kaína Gota, Yanira Rojas y Rafael Mata. A través de sus coplas circularán relatos, refranes, saberes y formas de habitar los Llanos que han pasado de generación en generación.

Representación bogotana

Uno de los ejes fundamentales de Joropo al Parque 2026 seguirá siendo la visibilización de los procesos artísticos desarrollados en Bogotá. Este año, ocho agrupaciones distritales ocuparán la tarima principal, reafirmando el papel del festival como plataforma para la circulación y proyección de los talentos locales.

Entre ellas estará la Agrupación Luis Moreno “El Gallito Canta Claro”, liderada por una de las voces más reconocidas del joropo recio contemporáneo, con más de 25 años de trayectoria en escenarios de Colombia y Venezuela.

También participará la cantante, compositora y gestora cultural Catalina Salcedo, nacida en Cumaral, Meta, quien ha consolidado una propuesta que combina preservación y renovación del repertorio tradicional desde Bogotá.

El Arpa en Tradición Foto: cortesía Idartes / A.P.I.

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El Arpa en Tradición llevará una puesta en escena centrada en el protagonismo del arpa llanera, incorporando además zapateos y recursos escénicos que dialogan con la tradición dancística del género. La agrupación ha participado en numerosos circuitos culturales distritales y en anteriores ediciones de Joropo al Parque.

Con 25 años de carrera, Libardo Olarte y Araguaney regresan al festival con un repertorio que recoge composiciones propias y una amplia experiencia en la difusión de la música llanera en el país.

La programación distrital incluye igualmente a Lizeth Vega y su proyecto Joropo Indomable. La artista casanareña, radicada en Bogotá, ha sido reconocida en certámenes como el Torneo Internacional del Joropo y el Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez, y desarrolla una investigación artística que incorpora lenguas indígenas como sikuani, sáliba y piapoco en nuevas composiciones.

Llano en Clave presentará una propuesta que articula tradición y contemporaneidad a partir de un formato escénico cuidadosamente construido, mientras que MusicalBooz, fundado por el percusionista Fernando Torres, explorará los cruces entre el jazz y el folclor llanero, ampliando las posibilidades sonoras del género.

La nómina distrital se completa con Valentino Caroprese y su propuesta Piano Joropo, proyecto encabezado por el pianista Giordano Valentino Caroprese Tineo, que traslada el lenguaje del joropo al piano y propone nuevas rutas para la circulación de esta tradición en escenarios académicos y de concierto.

La palabra como territorio sonoro

El eje curatorial de 2026 sitúa el contrapunteo en el centro de la programación, entendiendo esta práctica no solo como un ejercicio artístico, sino como un sistema de transmisión de conocimientos, memoria y experiencias compartidas entre las comunidades de los Llanos colombovenezolanos.

La apuesta busca reconocer la palabra como herramienta de creación y aprendizaje, y comprender el joropo —más allá de su dimensión musical y dancística— como un universo cultural en el que convergen oficios, relatos, formas de habitar el territorio y saberes heredados que continúan transformándose en diálogo con las nuevas generaciones.

Con esta apuesta, Joropo al Parque 2026 reafirma su propósito de reconocer, divulgar y fortalecer las diversas estéticas y manifestaciones de la música llanera presentes en Bogotá, una ciudad que se ha convertido en un escenario fundamental para el desarrollo, circulación y proyección de artistas, procesos y propuestas que enriquecen el universo cultural del joropo.

El evento tendrá lugar en la Plaza Bolívar. Foto: Getty Images

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“Joropo al Parque hace parte de la estrategia distrital de apropiación del espacio público a través de las artes, promoviendo escenarios de encuentro ciudadano, convivencia y acceso libre a la cultura. El festival fomenta la participación cultural y la construcción de confianza entre los habitantes de la ciudad, demostrando que las artes son una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social y enriquecer la vida colectiva”, explica María Claudia Parias, directora del Idartes.