Mono Núñez: la cita invita a descubrir el Valle del Cauca y los sonidos del Dueto Filigrana 24K

La edición número 52 del Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez ya se desarrolla en el Valle, y tiene como uno de los invitados internacionales al Dueto Filigrana 24K, una de las propuestas emergentes más destacadas de la trova yucateca contemporánea, que llegará desde México para compartir con el público colombiano un repertorio cargado de historia, tradición y memoria cultural.

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Integrado por Maricarmen Pérez y María José Marrufo, Filigrana 24K se ha consolidado como una propuesta artística que apuesta por la preservación de la canción yucateca a través de una interpretación elegante y rigurosa, donde las voces, la guitarra y el requinto construyen una sonoridad que evoca las raíces musicales de la península mexicana.

Su participación en el Mono Núñez representa un nuevo capítulo en el intercambio cultural entre Colombia y México, una relación que tiene antecedentes centenarios. Se remonta a 1908, cuando el célebre dueto colombiano Pelón y Marín llegó a la península de Yucatán y sembró una influencia que transformaría el cancionero regional. A partir de este intercambio cultural surgiría años más tarde el bambuco yucateco, una expresión musical que fusionó elementos colombianos y mexicanos y que hoy constituye uno de los símbolos más representativos de la trova yucateca. Más de un siglo después, la presencia de Filigrana 24K en el Mono Núñez reafirma la vigencia de este puente artístico que continúa uniendo a ambos países a través de la música.

Durante su presentación en el Valle del Cauca, el dueto interpretará obras de reconocidos compositores como Ricardo Palmerín Pavía, Guty Cárdenas, Pepe Domínguez, Pastor Cervera, Coqui Navarro, Luis Demetrio, Sergio Esquivel y Armando Manzanero, ofreciendo al público un recorrido por géneros como el bolero, la clave, la danza habanera, las jaranas, la evocación maya y el bambuco yucateco. La agrupación estará acompañada por el trovador José Marrufo Mena, director musical de Los Juglares, agrupación mexicana que participó como invitada internacional del Mono Núñez en 2024.

La visita del dueto mexicano permitirá a los asistentes acercarse a una de las expresiones más representativas del cancionero latinoamericano, reafirmando el papel del festival como una plataforma para la circulación artística y el intercambio cultural internacional.

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Con invitados como Filigrana 24K, el Mono Núñez continúa ampliando sus puentes con el mundo y consolidándose como uno de los festivales de música tradicional más importantes de América Latina, capaz de reunir en un mismo escenario las raíces, los sonidos y las historias que conectan a la región.

Como parte de su participación en el festival, Maricarmen Pérez y María José Marrufo se sumarán al componente pedagógico del Mono Núñez en una charla especial junto a Julián Salcedo, expresidente de Funmúsica, para conmemorar los 25 años del fallecimiento de Pastor Cervera, considerado una de las figuras fundamentales de la trova yucateca. El encuentro permitirá acercar al público a la vida y obra del compositor mexicano, así como reflexionar sobre los lazos históricos y musicales que han unido a Colombia y México durante más de un siglo.

*Más información sobre el festival y su programación en la página oficial del evento.