Imperdibles estrenos llegan a Netflix en la tercera semana de agosto: estas son las fechas exactas

La tercera semana de agosto llega con varias novedades para los suscriptores de Netflix. Entre el 17 y el 23 de agosto, la plataforma sumará nuevas series, películas y otras producciones a su catálogo, con opciones pensadas para distintos gustos y planes de entretenimiento.

El ‘bombazo’ de Netflix para los amantes del cine clásico: 35 películas de Cantinflas llegan a la plataforma

Como es habitual, Netflix continúa renovando su oferta con contenidos variados para quienes disfrutan de las maratones de series y para aquellos que buscan películas o producciones más cortas.

Con estos estrenos, la plataforma mantiene su apuesta por ofrecer novedades constantemente y seguir entre los servicios de streaming más populares.

Estrenos en Netflix la tercera semana de agosto (17-23)

Kelsey Cook: Happy Hour (18 de agosto)

En este especial de comedia sincero e ingenioso, Kelsey Cook explora la ‘ansiedad post-resaca’, revive una pesadilla en el baño de un avión y analiza su experiencia saliendo con un auténtico Chad.

¿Qué hacemos escalando montañas? (18 de agosto)

Cuatro celebridades sin experiencia en senderismo forman un club para conquistar las cumbres nevadas de Corea. ¿Podrán descubrir por qué a la gente le gusta ir a las montañas?

El amor es ciego: Reino Unido (19 de agosto)

Emma y Matt Willis presentan un experimento social en el que solteras y solteros británicos buscan enamorarse y comprometerse antes de verse en persona. ¿Quiénes dirán ‘acepto’?

Caída libre: toda la verdad sobre Boeing (19 de agosto)

En este documental, denunciantes revelan que las políticas de reducción de costos y los encubrimientos de Boeing condujeron a fallos mortales en las aeronaves.

Quince días (19 de agosto)

Felipe solo quería pasar un verano tranquilo con su mamá y ver todos los musicales posibles, pero cuando el chico que le gustaba en la infancia se suma a la ecuación, todo cambia.

Outer Banks: el podcast oficial (20 de agosto)

Las estrellas de Outer Banks reflexionan sobre cinco temporadas de travesuras, caos y amistad en este podcast oficial presentado por Ria Ciuffo.

S&X (20 de agosto)

En su clínica, Ichito Shimotori ofrece terapia sexual y trata diversos casos íntimos... mientras enfrenta su propia batalla en secreto.

Sacrificio de sangre (20 de agosto)

Tras el brutal asesinato de dos policías, a un detective no le queda más opción que aceptar trabajar con su distante padre, un expolicía, para atrapar al asesino.

Outer Banks (20 de agosto)

En una isla de ricos y pobres en Carolina del Norte, John B. y su sólido grupo de amigos encuentran misterios y aventuras mientras buscan un tesoro perdido.

Chompoo: la niña desaparecida y olvidada (20 de agosto)

Una niña desaparece en un pueblo, y la desesperada búsqueda por parte de la policía se convierte en un show mediático. ¿Quién convirtió al presunto criminal en una celebridad?

La captura (21 de agosto)

En este drama policial basado en hechos reales, dos agentes federales intentan sobrevivir las últimas horas de su turno tras cruzarse en el camino del peligroso jefe de un cártel.

Amor, amor, boda (21 de agosto)

Una novia se niega a dejar la casa de sus padres después de casarse, así que a su esposo no le queda más remedio que adaptarse a vivir con sus suegros.