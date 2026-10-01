Estrenos de Netflix para hoy, 1 de octubre: películas y series que llegan a la plataforma

En el mes de octubre, Netflix busca renovar las opciones para los millones de suscriptores que suman a nivel mundial. Para el primer día, la plataforma incorpora películas, series y otras propuestas que ya despiertan interés en redes sociales.

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Para quienes estaban esperando novedades después de los últimos lanzamientos, llegan varias opciones que pueden convertirse en el próximo plan para ver en casa. En esta ocasión se encuentran tres producciones completamente nuevas y que nunca habían sido clasificadas en la lista de contenidos.

Con el inicio del nuevo mes, la plataforma vuelve a mover su catálogo y suma contenidos para diferentes gustos.

Al este del Edén (miniserie de drama)

A comienzos del siglo XX, la llegada de una mujer de carácter fuerte y espíritu independiente cambiará por completo la relación entre dos hermanos. Lo que empieza como un vínculo marcado por la atracción y las diferencias entre ambos terminará provocando una ruptura que tendrá consecuencias mucho más profundas.

Sus decisiones no solo transformarán la vida de los protagonistas, sino que dejarán una huella que continuará en la siguiente generación.

Ricos sin dinero (película de comedia)

La familia AlThahabi está acostumbrada a vivir rodeada de lujos y a presumir de su enorme fortuna, hasta que un día descubre que su situación económica no es tan privilegiada como siempre creyó.

Ante el riesgo de perder el estilo de vida que los ha caracterizado, sus integrantes tendrán que hacer todo lo posible por mantener las apariencias y convencer a los demás de que siguen siendo una familia adinerada.

Rompiendo el hielo (serie de anime)

Koyuki Hikawa es una adolescente que carga con recuerdos difíciles que la han llevado a mantenerse distante de los demás. Aunque prefiere protegerse y evitar cualquier vínculo cercano, su rutina comienza a cambiar cuando tres compañeros de escuela consiguen acercarse a ella poco a poco.

La relación que construyen hará que Koyuki empiece a bajar sus defensas y a enfrentarse a aquello que durante tanto tiempo ha intentado mantener alejado.