Colombiana sorprende en Cannes y se prepara para un reto mundial

La creatividad de una mujer colombiana llegará a uno de los escenarios más importantes de la industria audiovisual infantil. Se trata de Katherina Bach, abogada, investigadora, educadora y creadora colombiana, quien fue seleccionada entre los cinco finalistas mundiales del MIP Junior Pitch 2026, competencia que reunirá en Cannes a algunas de las principales figuras del entretenimiento dirigido a niños y jóvenes.

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Bach presentará su proyecto Super Tree Hero and the Five Kingdoms, una propuesta de animación que combina ciencia, educación, tecnología y aventura. La producción busca acercar a los niños al funcionamiento de los ecosistemas a través de personajes que representan los cinco reinos de la naturaleza: plantas, animales, hongos, algas y microorganismos.

La historia nació de las experiencias de Bach con sus tres hijos. Lo que comenzó como relatos familiares para explicarles conceptos relacionados con la naturaleza terminó convirtiéndose en un universo de personajes y aventuras que, años después, busca llegar a las pantallas internacionales.

“A los niños les contaba estas historias y se morían de la risa. Más que ser una historia sobre ‘ser los más ecológicos’, es una propuesta sobre valores universales, bondad y reconexión”, explicó la creadora.

El proyecto también recoge parte de la trayectoria profesional de Bach, quien ha trabajado en asuntos relacionados con cambio climático, educación y divulgación científica. Su experiencia se sumó a las vivencias que tuvo durante sus años en Sudáfrica, país en el que actualmente reside y que también aportó elementos para construir el universo de la serie.

Uno de ellos es el fynbos, un ecosistema característico de la región, mientras que la flor protea fue incorporada como una especie de oráculo dentro de la historia. De esta manera, la producción busca que conceptos científicos complejos puedan llegar al público infantil mediante aventuras y personajes.

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La colombiana tendrá ahora un importante desafío. El próximo 11 de octubre deberá presentar Super Tree Hero and the Five Kingdoms ante un jurado internacional durante una sesión de pitching en vivo en Cannes.

En la competencia también participan proyectos de Irlanda, Canadá, China y España. El encuentro reúne a representantes de compañías y plataformas internacionales interesadas en encontrar nuevas historias con posibilidades de convertirse en producciones para televisión, streaming y otros formatos.

Ella es la colombiana que estará en la final de animación de Cannes. Foto: Luis Emilio Londoño,

Katherina Bach clasificó entre los cinco finalistas de MIP Junior Pitch 2026. Foto: Luis Emilio Londoño

Para Bach, llegar hasta esta instancia ya representa un reconocimiento al trabajo realizado durante varios años. “Haber sido seleccionada entre la élite mundial es un honor gigante, pero sobre todo demuestra que el mundo está preparado y buscando historias de esperanza activa”, señaló.

Ahora, el proyecto tendrá la oportunidad de mostrar en Cannes una historia que nació en el entorno familiar y que busca conectar a las nuevas generaciones con la ciencia, la naturaleza y la importancia de trabajar en conjunto.