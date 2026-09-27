‘Locos x la plata’: la nueva comedia colombiana que promete risas y caos en las salas de cine

El panorama del cine colombiano se prepara para el arribo de un nuevo largometraje de ficción. A partir del próximo 8 de octubre de 2026, la película ‘Locos X La Plata’ estará disponible en las salas de cine del país.

La alarmante controversia de Disney+ que provocó cancelaciones masivas: ¿Incluirá anuncios en sus planes Premium?

La producción, dirigida por la dupla conformada por Jairo Estrada y Ricardo González, apuesta por el género de la comedia de enredos combinada con elementos de humor negro.

El proyecto es presentado por la casa productora Sagitario Films Producciones y distribuido por Grupo Sagitario. La historia reúne a una destacada nómina de actores de la televisión y el teatro nacional, en una trama articulada alrededor de un caótico intento de atraco.

El punto de partida de ‘Locos x la plata’ gira en torno a Francisco, María y Lázaro, tres asaltantes con escasa pericia que deciden disfrazarse de religiosos para ingresar a robar una suma de dinero en la casa de reposo mental llamada ‘La Patria’.

Sin embargo, la situación se complica cuando, al llegar al lugar, descubren que un grupo de tres delincuentes armados y de mayor experiencia ya se ha adelantado con el mismo propósito.

El cruce entre ambos bandos desencadena una disputa interna por el control del recinto y de la negociación, dejando a los empleados y pacientes del establecimiento en calidad de rehenes.

La confrontación dentro de la institución mental escala a medida que el inmueble es rodeado por las autoridades, medios de comunicación y transeúntes.

Uno de los aspectos más relevantes en la trayectoria de ‘Locos x la plata’ es la duración de su proceso de producción y escritura. De acuerdo con la información suministrada por los realizadores, las primeras líneas de la historia fueron concebidas en 2005 por el director y guionista Jairo Estrada.

Ovacionada en Toronto y rumbo a los Óscar: ‘La bola negra’, el ambicioso drama gay de ‘Los Javis’ con Penélope Cruz

“El equilibrio entre el humor negro y el caos con más de 30 personajes se logró gracias a una extensa y rigurosa etapa de preproducción y ensayos con los actores”, señalaron los directores Jairo Estrada y Ricardo González respecto a la metodología aplicada para llevar el proyecto a la pantalla tras más de dos décadas de gestación.

Las risas regresan a las salas de cine con 'Locos X La Plata' Foto: Cortesía

El reparto principal de la película incluye intérpretes de amplia trayectoria en el sector audiovisual colombiano como Omeris Arrieta, Valeria Duarte, Jairo Estrada, Julio Pachón, Gustavo Angarita, Erick Cuellar, Luis Fernando Salas y Mauricio Cujar.

Con esta entrega, el circuito cinematográfico nacional suma una nueva propuesta orientada al entretenimiento del público general, combinando el talento de actores consolidados con una narrativa estructurada a partir del enredo policial y la comedia situacional.